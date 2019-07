Cuánto tiempo ha pasado y cuántos habrán sido los que por incapacidad auditiva quedaron fuera de un concierto, se vieron imposibilitados de disfrutar de una película o de manera simple, participar de algún evento cultural. Una problemática tan presente y al mismo tiempo, invisibilizada para miles de personas. Una realidad muchas veces ignorada, la de la persona hipoacúsica y cuánto significa en lo personal y en lo humano, que alguien pueda sentarse en una butaca en igualdad de condiciones y tener acceso a una obra de danza, de teatro o una proyección audiovisual. A partir de hoy, se dará otro paso más para la inclusión y la accesibilidad cultural porque la sala principal del Cine Teatro Municipal de San Juan, estrenará el Sistema de Amplificación de Aro Magnético, que permite la transmisión directa del sonido al audífono que utilizan las personas sordas o con dificultades auditivas. El Auditorio Juan Victoria, la Sala de Conferencias Rogelio Cerdera de Casa de Gobierno y el Teatro del Bicentenario ya cuentan con los beneficios que ofrece esta tecnología específica y ahora la mencionada sala municipal (también llamada Espacio INCAA) se suma a esta política cultural en términos de inclusión y accesibilidad.



Gracias a un convenio establecido entre la Municipalidad de Capital, el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales y la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos (MAH) -institución que dona el dispositivo en el marco de su campaña 'Sin barreras' por todo el país- servirá como propuesta de ampliación a nuevos públicos con los espectáculos y producciones que ofrece el espacio. Para llevarlo a cabo y probar para que el sistema funcione, no fue sencillo de lograr. Se necesitó varios meses de preparación y especialización en la materia en la aplicación de la nueva tecnología para los técnicos del teatro. Javier Gómez, su administrador, habló con DIARIO DE CUYO al respecto: "Es una tecnología muy costosa y difícil acceder para cualquiera. Los requerimientos técnicos para su instalación son complejos, en cuanto al cableado, ecualización y cumplir con ciertas normas de calidad. Lo bueno de todo esto es que aquel que no nunca pudo sentir un agudo, el sonido de un teclado o la voz de un cantante, tendrán la posibilidad hacerlo y eso les cambiará la vida'.

Homenaje a Tita, sin barreras



El sistema se estrenará con la proyección de la película "Yo soy así, Tita de Buenos Aires", cuya función es hoy a las 21.30 con entrada general $30, jubilados y estudiantes $15. Además, esta noche estará presente Mario Pasik, que en el papel de Simón Yriondo, protagoniza la biopic junto a Mercedes Funes, Damián De Santo y Esther Goris. El actor habló para DIARIO DE CUYO, sobre su participación en esta presentación: 'Es fantástico poder tener este intercambio (con el público). Por suerte esta profesión me permitió jugar mucho, que se hayan reído en comedias o me hayan odiado por ser un villano. Si esto me sirve para decirles que no se pierdan con una película preciosa en homenaje a Tita Merello y además, con una acción de inclusión sobre una problemática que la sociedad acompañe, es parte del contrato que no se firma, que está presente y a la gente le queda en la memoria'. Y agregó: 'La invitación a mirarla no solo es para la gente que tiene la dicha de oír, también, para los que tienen esa dicha de sentirse acompañados y atendidos'.