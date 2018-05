Mirtha Legrand





Tirón de orejas para Ventura



"Me parece una excelente idea que se vote de nuevo mi terna", dijo a Clarín Mirtha Legrand, luego de que no fuera nominada entre las mejores conductoras al Martín Fierro. La diva contó que Luis Ventura (cabeza de APTRA) le dijo el año pasado que no estaría nominada en 2018 "y que como gran premio me entregarían el Martín Fierro de Brillantes", pero reprochó que la entidad no comunicara a sus socios que ella estaba fuera de concurso "por mi trayectoria y la cantidad de Martin Fierro ganados".

Juana Viale



El rating no canta bien



Aunque tuvo un buen debut, los sucesivos números del rating no conformaron al canal y, poco más de tres meses después, "Me gusta tu canción" -el programa musical para chicos- tendrá su último envío el sábado próximo, a las 20,30. Al parecer, el cambio de día (salió de los domingos) fue una estrategia que no resultó para el concurso que premia con un viaje a Disney, conducido por Juana Viale, quien también recibió numerosas críticas por su desempeño al frente de la apuesta de El Trece.







Nancy Dupláa



¿La hora del desquite?



En 100 días para enamorarse, Nancy Dupláa encarna a una mujer separada que se reencuentra con un viejo amor, con quien se besa apasionadamente; galán a quien Luciano Castro le pone el cuerpo. En Cortá por Lozano, la actriz contó cómo lo vive su pareja, Pablo Echarri: "Pablo mira las escenas y dice 'muy bien'. Un caballero. Nunca llega a mayores la situación. Pero es una situación difícil", reveló, pero pasó factura por si alguna vez... "Él se ha chapado a Dios y a María Santísima", dijo.

Pampita





Fotos prohibidas y bien guardadas



En la mira de los hackers, sin dudas, Pampita sabe bien cómo hacer fotos íntimas sin correr riesgos. La modelo y conductora (rol en el que hoy no estaría pasando un buen momento, por la suerte del programa en Telefe) confesó que otrora (aseguró que ya no lo hace más) apeló a este recurso, ya que "en algún momento no te queda otra, porque hay que alimentar la relación". Pero explicó que nunca mostró su rostro "porque siempre tengo mucho miedo a que un hacker la saque de la nube".