Con Tinelli. Luego de pasar a la semifinal, el conjunto se fotografió con Marcelo en el escenario del Aldo Cantoni.

Ayer, el grupo vocal Nuvox arribó a Buenos Aires para ser parte de las semifinales de Genios de la Argentina de Showmatch (por El Trece), en la emisión que saldría al aire mañana, de cumplirse el cronograma de participantes sin contratiempos. "Estamos ansiosos', expresó Marcelo Araya, uno de los integrantes del conjunto que maravilló a Marcelo Tinelli en la segunda jornada que condujo desde el Estadio Cubierto Aldo Cantoni, donde recibieron la ovación del público y el aplauso del jurado integrado por Patricia Sosa, Lucía Galán, Guillermina Valdes -en reemplazo de Joaquín Galán- y Valeria Lynch. "Tenemos confianza en nuestro trabajo, estamos sanos vocalmente y vamos a disfrutarlo mucho', manifestaron después de transitar una de las noches más mágicas de sus vidas, emocionados de ser parte de este certamen de talentos, que también superó otro talento local, la pequeña Melody Carrizo.



El camino no fue sencillo para ellos. El 24 de mayo pasado, mientras esperaban su turno de actuación, sus esperanzas de cantar iban en caída libre. La desesperación llegó a su punto máximo, cuando Tinelli anunció que sólo 7 concursantes saldrían a escena ¡Y ellos tenían el 9!. El único atisbo de posibilidad apareció cuando desde la producción les anunciaron que probablemente le cambiarían el número. Sin embargo, la angustia aumentaba en sus corazones. Fue cuando el programa ya casi culminaba, que el conductor preguntó si había tiempo para que pasaran los sanjuaninos porque de otra manera iban a tener que viajar a Tucumán. Con el pedido masivo de la tribuna, consiguieron entrar y brillaron como nunca. Vestidos totalmente de negro, interpretaron una versión de Uptown funk, de Bruno Mars, para impactar por su originalidad a los más de 3 mil espectadores. Asombrada, Patricia Sosa fue quien les comunicó el pase a esta instancia.

El último ensayo. Los cantantes antes de viajar a Buenos Aires. También fue Natalia Steiner (sentada, al centro), su preparadora coreográfica.



"Competiremos con Los Frutto de Buenos Aires', afirmó Marcelo Araya, uno de los intérpretes, desde la capital del país adelantando que van a dar lo mejor en el duelo, sea contra quien sea.



"Ensayamos hasta días extras y feriados. La propuesta es hacer algo distinto a la vez pasada. Este show nos ayuda a seguir desarrollandonos. En poco tiempo, avanzamos en diferentes aspectos, lo que significa una transformación profunda', destacó Guido Cuñarro, otro de los componentes.

En el colectivo. La imagen de los intérpretes ya sentados en el ómnibus.

"Queremos mostrar lo que somos capaces de hacer, dar lo mejor', agregó Gabriela Moya que apuntó que esta participación representa, además, una herramienta para afianzar su vínculo como grupo.



Atentos a la mirada de cada uno de los miembros del tribunal; Carolina Esquivel mencionó que serán importante las críticas y los consejos que reciban de ellos en la consolidación del camino, al que sumaron la asesoría coreográfica de Natalia Steiner para aportar un bonus a sus recitales, "aunque nosotros preferimos decir que nos desplazamos con ritmo', dijeron a modo de broma.



"Esperamos que se nos abran muchas puertas estando en el estudio, donde hay gente del medio que puede interesarse en lo que hacemos. Trabajamos mucho para esta nueva actuación. Esta vez, cantamos a cappella, sin pistas, con una puesta en escena más íntima y con un vestuario que estamos seguro que les va a gustar. Va a ser todo un desafío', expresaron en referencia al show para el cual prepararon una lista de temas -solicitada por los productores- integrada por los temas Somebody to love, de Queen en versión de Glee; Daft Punk, de Pentatonix; Take on me, de A-ha; Jijiji de Los Redonditos de Ricota, Shape of you de Ed Sheeran, 90 Cups Freedom en versión de Pitch Perfect; y Allelujah, de Pentatonix. "¡Ojalá! ¡Tengamos buenas noticias para llevar a casa!, dijeron con el sueño puesto en pasar a la gran final y poner en alto a la provincia.