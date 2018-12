Me considero un melómano empedernido, podría recomendar miles de discos para que vibren como yo lo he hecho, pero al invitarme a recomendar un álbum se me vino de inmediato la banda King Crimson y su álbum "Starless and the Bible Black". Esta banda es pionera y considerada pilar del género Rock progresivo, el álbum que elijo es el sexto (año 1974) compuesto por 8 tracks que te transportan a variadas sensaciones, los virtuosos músicos van de la improvisación al ensamble musical, donde cada uno brilla por sí mismo, la canción Lament es mi preferida. Se me vino a la mente este disco por la época del año en la que estamos, cuando era adolescente iba descubriendo a cada banda de este genero y era aventurarme en esa música proverbial. Recomiendo este álbum para todo aquèl que se sienta un curioso de la música, capaz de diseccionar cada instrumento y sus melodías.