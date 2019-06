Llega Attaque 77 a San Juan para presentar su nuevo disco 'Triángulo de Fuerza', una producción que marca una nueva etapa de la banda después de celebrar sus 30 años de trayectoria. Mariano Martínez, su actual voz líder, buscaba, junto a sus compañeros Luciano Scaglione y Leonardo De Cecco para revitalizar el trío, un cambio de rumbo estético. Entre las nuevas canciones se encuentra 'Canto eterno', una sorprendente chacarera de guitarras apoyada por el bombo legüero de Vitillo Ábalos y la voz de Peteco Carabajal. '¿Será que la banda encuentra un punto de mestizaje entre el rock y el folklore? Martínez lo contesta en una charla abierta para DIARIO DE CUYO.



- ¿Triángulo de fuerza remite a lo que son como un trío de rock? ¿Por qué ésta analogía



- Trabajamos en las Sierras de Córdoba, se dice que es un lugar energético y es en este lugar, donde como grupo, terminamos de encontrar nuestra identidad. Comprendí que aquí es donde nos consolidamos. No podemos funcionar si falta una de las patas. Hay un equilibrio que logramos alcanzar.



- ¿Cada disco que se estrena es un renacer



- Sí, es un reseteo, puede ser eso. Los últimos años fueron de muchos cuestionamientos y muy movilizadores. De determinar cuál sería el próximo paso. Nos preguntábamos qué hacer. Si era necesario hacer canciones nuevas, si lo que hacíamos estaba bien. Se nos vinieron los 30 años de encima y además, los conflictos con managers y contrataciones. Este disco cierra toda esa etapa felizmente. El grupo salió bien parado de las situaciones difíciles. Llegar a este punto, con esta producción, nos permite tener muchas ganas de tocar por toda Argentina. La situación actual económica del país no es la mejor para hacerlo, pero es un esfuerzo que necesitamos realizar, para que la gente se lleve una imagen actualizada de lo que es Attaque 77.



- ¿Estuvieron a punto de disolver el grupo por un momento?



- No diría eso. Nos pusimos el signo de pregunta a algo. Si era momento de seguir o parar. No estaba seguro del paso que debíamos hacer necesario al llegar a los 30 años. ¿Tenemos ganas? ¿Queremos hacer algo más? En su momento compartí esta idea con la gente. No sé cuánto tiempo más seguiremos tocando. Por lo que me queda es seguir disfrutando este presente mientras tanto. Después veremos que nos depara el destino. Este es nuestro mejor momento artístico.



- ¿La banda pudo sobrevivir sin Ciro?



- Sí, hace diez años atrás, cuando se fue Ciro, nos dio una inyección enorme de energía. Vimos en su alejamiento, una oportunidad de generar un nuevo carácter, como un desafío lindo. El conflicto y la crisis con Ciro, se pudo resolver bien. No nos podemos quejar de nada. Además, cuando festejamos los 30 años, Ciro estuvo presente, al igual que Chino Vera y otros ex compañeros. Hoy Attaque 77 es una gran familia de músicos que unos están y otros están lejos, pero que nos une una historia y mucho cariño.

- ¿Con este nuevo cancionero sacan un punk-rock más mestizo y criollo?



- Sí, hay un poco de todo. Tuve contacto y conciencia de las influencias musicales y está bueno reconocer, por ejemplo que del tango y del folklore, que nos da una identidad única, el rock nacional. Es algo inevitable. Por eso apareció un Manal, existió Almendra y Los Gatos. Eso generó que el rock argentino sea único en el mundo.



- Dado esto, ¿la experiencia de tener a Vitillo Ábalos y Peteco Carbajal, fue un paso natural?



- A Peteco lo admiro mucho. Tomé mucho contacto con su obra, un tipo que es un transgresor dentro de su género, es innovador. Por medio de Juan Ábalos, su sobrino es guitarrista de Ciro y Los Persas, logramos contactarlo y vino para compartir en el estudio su experiencia, sus historias y su bombo. Fue el intento de lo más folklórico que hicimos en nuestra carrera. De eso surgió 'Canto eterno'. Le pregunté a Peteco si lo que hicimos era una chacarera y él contestó: es rock nacional y claro, tuvo razón. Nuestra identidad es eso, una ensalada de raíces e influencias que tenemos por dentro.



- ¿Tampoco abandonan de contar lo que nos pasa como pueblo?



- Nuestro modo de tomar los asuntos de la realidad, es hacerlos visibles mediante la música. Viajamos por todos los pueblos y ciudades y tomamos contacto con sus realidades y problemas, que los medios no los muestran, los pueblos originarios son desplazados durante años de sus tierras, la problemática de la minería a cielo abierto; no lo cuenta la televisión, entonces salimos nosotros a nuestra manera, de hacer tomar conciencia.



- ¿Son conscientes de son referenciados como modelos a seguir para las bandas más jóvenes?



- No pienso mucho en eso. Pero lo veo lógico después de tantos años, porque también crecí observando y siguiendo los mejores ejemplos de nuestros referentes del rock. Me parece que lo importante es que cada uno inicie un camino y una búsqueda personal. Pero está bueno saber que nos digan que empezaron a tocar la guitarra porque seguían nuestras canciones. Si nosotros fuimos la influencia para que un chico agarre un instrumento, ahí está nuestro éxito, porque alguien que agarre un instrumento, es difícil que agarre después un arma. Creo que la música es hoy la salvación de muchos chicos que necesitan encontrar su camino y su vocación.



DATO



Attaque 77. Presenta Triángulo de Fuerza en Hugo Espectáculos. Hoy a las 21 en España 70 sur. Entrada: $600.