Viene de Mato Grosso do Sul y se radicó hace unos diez años en la provincia. Con la guitarra en el hombro fue haciéndose un lugar entre otros concertistas locales. Hoy es docente en la Escuela de Música y también un instrumentista virtuoso que no sólo participa con la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, también cuenta con sus propios proyectos solistas. Como por ejemplo, el que se dará esta noche en la Sala Auditorium del TB para un encuentro especial: Concierto de Música Brasileña para Guitarra. André Espíndola ofrecerá un repertorio que homenajeará a grandes compositores populares de Brasil, como también algunos otros desconocidos para el escucha sanjuanino.

Su propuesta consistirá en transportar al público por un territorio sonoro que abarcará desde los estilos populares como el Choro (la primera música popular típica de Brasil) y la Seresta. Pero además, confluirá con obras y suites que amalgama lo popular y lo académico, que pone en relieve las creaciones de Armando Neves (Armandinho), Aníbal Augusto Sardinhal (Garoto), Isaías Savio, Francisco Mignone, Joao Pernambuco y Dilermando Reis. El concierto durará unos 60 minutos y cada pieza, antes de su ejecución, contará con una explicación contextual del guitarrista que ampliará el conocimiento sobre los sonidos representativos de la música brasileña.

"Son autores que mucho no se conocen en San Juan. Hay un vasto repertorio de guitarra que merecen tener su espacio. Mi idea es dar un panorama amplio de la música brasileña y que tendrá su estreno en la provincia", dijo el concertista a DIARIO DE CUYO con la idea fija en la primera presentación que hará en la sala pequeña del Teatro del Bicentenario y además, con esta temática. "Las obras de estos autores, son estéticamente muy diferentes entre sí, al tratar de interpretarlo, es un reto, porque nos hablan de la vida urbana, de la vida rural, de lo que vive en Sao Paulo, o en Río y del norte y del nordeste; de la influencia de la bossa nova. Todas las culturas, la indígena, la europea, la africana, la criolla, están conviviendo en estos temas y esa diversidad es lo que lo vuelve compleja y profunda. Esa mezcla es la fuerza latinoamericana que habla Eduardo Galeano, la que nos caracteriza como pueblo y Brasil, como Argentina, no es la excepción", contó el concertista.

Por otro lado, la intención de André es que sea también una invitación a colegas, a estudiantes y guitarristas en general a que puedan explorar composiciones más allá de lo que pueden aprender en la Escuela de Música. Para ello, el conductor por excelencia para llevar a cabo el plan, es sin duda la guitarra criolla: "es un instrumento indisociable de la música brasileña. No se puede no tocarlo cuando es el único capaz de entramar la música popular con la música académica o de concierto. Porque no puede encasillarse fácilmente y está presente sí o sí", explicó.

Por lo que terminó recomendando: "son obras que valen la pena conocer y escuchar". Y por último, quiere dejar el terreno para otros que quieran seguir: "Hay muy buenos concertistas de guitarra, de primer nivel y con mucho potencial, pero lamentablemente tienen pocos espacios y fechas para actuar. No sé por qué se da esta situación, no tengo una respuesta precisa. Pero hace falta más oportunidades como esta en la provincia".



DATO

El Concierto de Música Brasileña para Guitarra. Hoy, jueves 11 de mayo, a las 21:30hs. La entrada general de $1200. Sala Auditorium del TB. Anticipadas: www.tuentrada.com