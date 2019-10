Secuela de "A 47 metros" (2017), donde dos hermanas quedaban atrapadas en una jaula para observar tiburones en el fondo del océano. En esta oportunidad la película sigue a cinco mochileros que se sumergen en las ruinas de una ciudad bajo el agua, pero pronto descubrirán que no están solos en las cuevas subterráneas.

TÍTULO: Terror a 47 metros: el segundo ataque

TÍTULO ORIGINAL: 47 Meters Down: Uncaged

TÍTULO ALTERNATIVO: 47 Meters Down: The Next Chapter

DIRECCIÓN: Johannes Roberts.

ACTORES: Sophie Nélisse, Nia Long, John Corbett.

ACTORES SECUNDARIOS: Brec Bassinger, Sistine Rose Stallone, Corinne Foxx.

GUIÓN: Johannes Roberts.

FOTOGRAFÍA: Mark Silk.

MÚSICA: Tom Andandy.

GÉNERO: Terror , Aventuras.

ORIGEN: Estados Unidos.

DURACIÓN: 90 Minutos

CALIFICACIÓN: Apta mayores de 13 años

Cinemacenter



2D Castellano: 17.20 - 20.50 - 23.00



CPM Espacio San Juan



2D Castellano: 18.15 - 23.00 trasnoche viernes y sábado 00.45



Play Cinema



2D Castellano: 16.30

2D Subtitulado: 21.20 - 23.30 trasnoche viernes y sábado 01.30