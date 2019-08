Fernando Ruiz Díaz sigue fascinado por la experiencia que vivió en Bella Vista el 2 de julio cuando fue el eclipse total de sol. A más de un mes del evento astronómico del que San Juan fue epicentro, el ex cantante de Catupecu Machu relata sus sensaciones como si hubiera sido ayer. "Tocar durante el eclipse fue una locura, toqué mucho más tiempo en realidad, fue muy especial, la gente que estuvo sabe, fue maravilloso, un momento muy emocionante", comentó a DIARIO DE CUYO el artista que esta tarde estará de nuevo en la provincia para presentar el video "En los sueños", filmado por alumnos del ENERC. "Lloré varias veces durante el show, como lo hacía la gente por la emoción de lo que estábamos viviendo en ese lugar único, en un evento único que ocurre cada 300 años. Fue impresionante. Algo que no me voy a olvidar en mi vida. Salí al escenario sin saber qué iba a tocar y arranqué con En los sueños. Fue impresionante. Una situación inolvidable, hermosa, única", siguió describiendo el vocalista de Vanthra que estará en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario desde las 20.30 (consultar en boletería disponibilidad de entradas), con un concierto acústico.



"Yo pienso la vida cinematográfica, así me siento, así lo vivo. Así que vivo haciendo cosas que pienso que son para la música", comentó Ruiz Díaz en referencia a su participación en el clip filmado aquí dirigido por Javier Vázquez, con quien también filmará los clips de dos nuevas canciones en locaciones sanjuaninas.



Sobre su hermano Gabriel, quien sufrió un accidente en 2006 que le dejó graves secuelas, Ruiz Díaz aseguró que "él siempre está presente. Es una presencia muy fuerte. Gabriel siempre fue un Jedi y tuvo una mutación en su vida, este es un viaje de aprendizaje el que está viviendo", compartió el músico.