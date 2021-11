Nació en Nueva Jersey (Estados Unidos), tiene apenas 20 años, es cantante y actriz y parece que también es la nueva joya de la industria, que sigue posando los ojos en esta muchacha que avanza a paso firme en la competitiva y codiciada Meca del cine. Se llama Rachel Zegler y luego de haber sido fichada para protagonizar su versión de la famosísima West Side Story, nada menos que de Steven Spielberg (que se estrenará en diciembre y donde encarna a María, el rol principal) y para la secuela de Shazam!, La furia de los dioses, ahora fue convocada para convertirse en una de las famosísimas princesas de Disney: la cándida Blancanieves. Su selección desató los aplausos de quienes la vienen siguiendo, pero no faltaron los que objetaron -con críticas y memes en las redes- que la artista de raíces latinas no da con el "pysique du role", ya que su piel no es "blanca como la nieve", el rasgo más distintivo del personaje.



Sin embargo, el director se encargó de alejar a las fieras. "Las extraordinarias habilidades vocales de Rachel son sólo el inicio de sus muchos dones. Su fuerza, inteligencia y optimismo se convertirán en una parte integral para redescubrir la alegría de este clásico cuento de hadas de Disney", declaró a Deadline sobre la joven promesa, a la que el talento le valió la coronita.

LOOKS

Muy joven, los cambios de look de Rachel son los de cualquier chica de su edad, aunque siempre mantiene su frescura.