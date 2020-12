A pesar de la pandemia, del confinamiento, de la ausencia y el distanciamiento, los músicos independientes sanjuaninos no se rinden y quieren despedir este olvidable 2020 con la realización del cuarto festival de la Organización de Músicos Autoconvocados (OMA), que por primera vez será de manera virtual, formato conocido como el falso vivo. Para la ocasión, el plantel artístico (o line up) estará conformado por Mundo Binario, Rostro Roto, KB Sonia, Solo Juan, Bomba Kill, Mateo Weichafe, Pi.tuca, Zyxela MC y Esha. Son las voces emergentes que vienen ganando mayor visibilidad. La cita será mañana 12 de diciembre y podrá verse de manera abierta y gratuita (ver aparte).



Por más que el streaming haya sido un recurso potenciado en esta época, la ausencia en los escenarios y la imposibilidad de tocar en un show en vivo "como antes" sigue siendo la materia pendiente. Los músicos que dialogaron con DIARIO DE CUYO coincidieron en que esa fue la mayor pérdida durante el 2020, puesto que tuvo dos consecuencias directas: una, la falta de contacto con su público; y la otra, no menos importante, la significativa caída de sus ingresos para subsistir. En un balance general, Franco Muñoz, bajista, comunicador social y miembro activo de OMA, consideró que el sector de la música independiente se ha perjudicado mucho en este sentido: "No sólo los espectáculos, sino también dar clases, los ensayos en sala y otros eventos. Este lapso fue muy largo y nuestra economía se ha visto muy golpeada". Pero el bajista rescató algunos aspectos positivos, especialmente uno, del que aprendió mucho: el asociativismo. "La unión colectiva nos dio mucha fortaleza desde ese lado. Todo lo que logramos con el Acuerdo San Juan, la articulación con otros organismos como ACMIS, la Colectiva de Mujeres, de los coros y del folklore; más el frente multisectorial con gente de la danza y el teatro. En fin, creo que ganamos bastante en ese sentido".



Rodrigo Recio, de la banda Mundo Binario, se sumó a la reflexión: "Ha sido un año bastante crítico, se cayeron fechas y los espacios para tocar cerrados, no tuvimos laburo. Pero lo positivo fue tener más tiempo para crear y producir desde un lugar más consciente, que con el agite diario que teníamos antes de la pandemia, lo necesitábamos y no podíamos hacerlo".



Juan Manuel Casas, quien tiene su proyecto Solo Juan, admitió que en su caso el complemento online le dio una alternativa que poco se había explorado hasta ahora: "Tenemos otras posibilidades para mostrarnos", señaló, pero reconoció que "en el fondo estoy cansado de esto, extrañamos mucho el vivo. Espero con ansias volver y que por favor no venga otra pandemia".



Por su parte, Mateo Weichafe sostuvo que, pese a las pérdidas económicas y a la caída de muchos proyectos artísticos, el hecho de insistir y resistir "ha demostrado las ganas que tenemos y de qué pasta está hecha la escena artística. Lo digital ha permitido volcarnos de lleno a crear más, a exportar y compartir nuestro arte de otra forma, logrando circuitos con otras provincias".



Por último, Ayelén Elizondo, más conocida como Pi.Tuca, opinó que "esta situación nos cortó las piernas. El streaming también es bueno, pero no nos da para vivir de eso. Para monetizar tenemos que alcanzar las 20 mil reproducciones y aquí cuesta mucho. Sin dinero y sin apoyo institucional, la movida autogestiva seguirá limitada. Lo que espero para el año que viene es que los eventos que podamos generar puedan sostenerse y que el Ministerio de Cultura ponga las fichas en la nueva generación de músicos sanjuaninos, para que la escena se federalice desde aquí y que no favorezcan tanto a los consagrados de afuera".

Los recitales del festival fueron grabados en escenarios y espacios que más los identifican como el Cine Teatro Municipal de Capital, Mamadera Bar, el centro cultural Niggazaki, el espacio de diseño Dos Plantas y las terrazas de las casas de los propios músicos.







DATO

Festival OMA 2020. 12 de diciembre, 19 hs por Youtube y Xama TV (33.1 TDA y 18 de iOTotal). También por Instagram. Gratis.

>> PROTAGONISTAS

Franco Muñoz - Bajista

"Las expectativas son altas, todo el año estuvimos conectados con pantallas, pero lo mejor de todo es llegar a este festival y poder mostrar lo que tenemos, desde el pop, el rock, la electrónica, el punk, el reggae y tantos otros estilos y miradas que muestran la riqueza diversa de sonidos que tiene San Juan. Queremos contribuir desde OMA, ampliar el patrimonio cultural, la provincia tiene mucha música para ofrecer".

Rodrigo Recio - Mundo Binario

"Tratamos de fortalecer la escena local, que es bastante compleja. Nos queda consolidar un público, conseguir nuevos y más lugares para tocar. La tarea de asociarnos es fantástica y la mejor manera de visibilizarnos. Por eso estamos muy contentos con esta posibilidad de encontrarnos todos, con colegas solistas y bandas que vienen sosteniendo esto. Esperamos pronto poder volver a ver al público. Sería muy lindo el reencuentro".

Juan M. Casas - Solo Juan

"Lo positivo fue que aprendimos a valorar un montón la puesta en vivo. Esa sensación de estar apretujado con la gente es excitante y sentimos mucho esa ausencia. La gente necesita abrazarse, tocarse y besarse, el espectáculo en vivo, siempre será algo único e irrepetible. Otro punto positivo fueron las nuevas posibilidades de grabarse y contactar a colegas que tienen equipos para ayudarnos a mostrarnos y tener mayor llegada".

Mateo Weichafe - Solista

"La comunidad de músicos esperamos mucho este festival. Estoy contento de ser parte por primera vez de esta movida que representa mucho a la escena de la música independiente y de autogestión. Espero que sea una convocatoria superadora. Este año se perdió mucho trabajo y buscamos muchas soluciones. El uso de plataformas y redes sociales nos ayudó mucho. Este año se ha visto muy explotado ese recurso".

Pi.Tuca - Solista

"Empezar de nuevo despierta entusiasmo y esa energía que vuelve para tocar, es la que todos los artistas tenemos. Fue un año que me sirvió para la composición. Que me convocaran por primera vez me da un empuje muy fuerte y sobre todo a las mujeres que tenemos mucho para mostrar sobre lo que hacemos. Porque si no tocás en un bar o en un gran evento, no podemos vivir. Esa es la verdad".