Film sobre el secuestro en Italia en 1973 de John Paul Getty III y los desesperados esfuerzos de su madre por conseguir que el abuelo del joven, el magnate del petróleo John Paul Getty Sr., considerado uno de los hombres más ricos del mundo, pagase el rescate.

Título original: All the Money in the World

Duración: 132 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Ridley Scott

Reparto: Michelle Williams, Mark Wahlberg, Christopher Plummer, Timothy Hutton,Romain Duris, Charlie Shotwell, Charlie Plummer, Andrea Piedimonte,Marco Leonardi, Roy McCrerey, Kit Cranston, Maya Kelly, Stacy Martin, Olivia Grant,Adam Astill, Andrew Buchan, Charlotte Beckett, Francesca Inaudi, Giulio Base,Olivia Magnani, Maurizio Lombardi

Género: Drama. Thriller | Secuestros / Desapariciones. Años 70. Basado en hechos reales

Play Cinema

2D subtitulado: 20:40, 23:00 trasnoche vier a lun : 01:05 hs.

Cinemacenter

Todos Los días 2D Cast: 19:50-23:00hs