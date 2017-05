A horas de comenzar el Bailando 2017 por la pantalla de El Trece, Marcelo Tinelli despejó las dudas sobre esta nueva edición. Hubo bastantes cambios y el conductor de uno de los programas más vistos por los argentinos se encargó de explicarlos.

Para empezar ahora hay cuatro jurados, además se bajaron del certamen la Mole Moli y Rocío Oliva y como si esto fuera poco, la pareja de novios de Fede Bal yLaurita Fernández (que bailarán juntos) se separaron. Marcelo habló con los medios y despejó todas las dudas sobre las novedades.

El conductor, como tiene acostumbrados a los televidentes, trabajó en lo que promete ser una fascinante apertura del programa y viene anunciando hace 15 días que mañana, lunes 29 de mayo, arranca con su programa.

¿Quiénes serán los jurados del certamen?

"Queríamos que fueran dos mujeres y dos hombres, entonces quedaron Carolina "Pampita" Ardohain, Moria Casán, Ángel de Brito y Marcelo Polino. Lo hablamos con Soledad Silveyra y quedó todo bien. De hecho participa de la apertura", detalló Tinelli.

¿Cuáles serán las parejas que participarán del Bailando?

Federico Bal y Laurita Fernández

Pedro Alfonso y Flor Vigna

Nicolás Paladini y Rocío Guirao Díaz

Gastón Soffritti y Agustina Agazzani

Gabo Usandivaras y Lourdes Sánchez

María Sol Pérez y Fernando Bertona

Yanina Latorre y Carlos Bernal

Macarena Rinaldi y Hernán Piquín

Chechu Bonelli y Facundo Insúa

Freddy Villarreal y Soledad Bayona

Laura Oliva y Jey Mammon

Melina Lezcano y Joel Ledesma

Noelia Marzol y José María Muscari

Mimi y Maxi Diorio

Mariela "Chipi" Anchipi y Mauro Caiazza

El Polaco y Chiara

Rocío Pardo y El Dipy

Naiara Awada y Jorge Moliniers

Roxana Cravero y "Huevo" Müller

Christian Sancho y Nina Iraolagoitia

Silvina Luna y Juan Leandro Nimo

Gladys "La Bomba Tucumana" y Facundo Arrigoni

Nancy Pazos y Cristian Ponce

Barbie Silenzi y José Ottavis

La Tigresa del Oriente e Iván Anriquez

¿ Por qué se bajó del programa Rocío Oliva, La "Mole Moli" y por qué no estará Nicole Neumann?

"Nos hubiera gustado tener nuevamente a Nicole, que nos dijo que teníamos que esperar un tiempo, y la entiendo por toda la situación que está pasando. Lo de Rocío Oliva, que yo sentía que finalmente no iba a estar, más allá de que ella decía que sí, nunca fue por un pedido de Diego, él jamás me pidió nada. Pero yo tenía el dato, por abogados cercanos a Maradona, de que Rocío había dicho que no iba a estar en el Bailando" contó Marcelo.

Sobre 'La Mole Moli' agregó: "el está enojado y es lógico. Está en todo su derecho a estar molesto y actuar en consecuencia como le parezca. Como yo soy libre de actuar, él también. Pero no esta cosa de sentir una amenaza al aire, de que va a venir y que tiene cosas para decirme y "reivindico las carreras de galgos". Ya está, están prohibidas, se terminó. Se puede hablar bien sin enojo".