Pedro Alfonso y Paula Chaves encabezan 'Un plan perfecto", la comedia que fue furor en el verano de Carlos Paz y que llega el próximo 19 de mayo al Teatro Sarmiento. A una historia desopilante y llena de enredos se suman Marcela Kloosterboer (recién llegada al elenco en el papel que hizo Romina Gaetani), Pachu Peña, Rodrigo Noya, Camilo Nicolás y Agustina Agazzani. Una obra para toda la familia dirigida por Carlos Olivieri, con producción de Dabope, en la que un robo delirante, un secreto familiar y un reencuentro inesperado prometen entretener a la platea. La obra fue la gran ganadora este año de los Premios Carlos y Pedro Alfonso se alzó con la estatuilla de oro. Su imagen llorando abrazado a su hija Olivia fue ampliamente difundida. "Fue una gran emoción" dijo el actor y productor a DIARIO DE CUYO, en la charla donde recordó el inicio de su camino artístico en 2010, que creció a la par de su relación con Paula, con quien se casó en 2014 y formaron unas de las familias del espectáculo más queridas por la gente.



-¿Cuál es la clave del éxito de Un plan perfecto?

-Es difícil saber cuál es la clave, pero tratamos de que la gente se divierta, que la familia se divierta, que sea una comedia con mucho dinamismo, que siempre estén pasando cosas. Todos brillan, somos siete y todos tienen su momento. Hace muchos años que hacemos comedia, siempre es diferente, pero lo conceptual y el código es muy nuestro.



-¿El hecho de que vos y Paula estén en escena es convocante en sí mismo?

-Sí, en este caso con Pau hacía como 4 o 5 años que no trabajábamos juntos y volver a estar los dos tiene un plus. Y está Pachu (Peña) y todos... me parece que los nombres suman y todo lo que hacemos después, porque no sólo es la comedia, sino que después nos quedamos mucho tiempo más jugando con la gente y ese es un lindo plus.



-¿Y qué tal estuvo ese reencuentro en escena con Paula?

-Muy lindo, nos hemos peleado también un poco, porque se encontró con otro Pedro. En cuatro años yo he cambiado y he crecido también, me meto más en la dirección y esas cosas, pero nos divertimos. Nosotros siempre elegimos trabajar juntos, no es una necesidad, sino que nos gusta. Hay veces que tenemos nuestros días, obviamente, pero a la temporada la llevamos muy bien.



-¿Cómo concilias el Pedro actor con tu productor interior?

- A veces es difícil, tiene su pro y contra, si bien en la obra no soy productor per se, me meto en todo. El productor interno está siempre, incluso si me voy de viaje con mis amigos. Sí, convive. A veces, el director Carlos Olivieri, cuando estamos en diciembre creando la obra, me dice "Basta con la cabeza, subite y actuá", porque si no termino pensando más en lo de los demás que en lo mío. Pero así soy yo, tampoco puedo renegar de eso.



-Te dieron el Carlos de Oro este año. ¿Qué fue para vos ese premio?

-Me emocioné mucho porque son muchos años (haciendo temporada), si bien escuchar el nombre fue lindo, fue justo, ver a mi hija Oli llorando, a mucha gente con la que no tengo tanta relación también emocionada, como diciendo "se hizo justicia", eso me llegó muchísimo. Es un premio a tantos años, tantas comedias, tantos elencos. Si hubiese sido el oro para la comedia también hubiese estado bien, para la producción estaba bien, pero vino para este lado, así que hay que disfrutarlo.



-¿Te parás a mirar para atrás todo lo conseguido desde que eras productor en Ideas del Sur?

-A veces pasa que me encuentro con videos o fotos, por alguna situación. En un programa uruguayo me mostraron en un tape de una vez en 2010 que Marcelo me dio la invitación para los personajes de Gente. Empecé a salir en pantalla y al mes era personaje del año. Todo pasó muy rápido. Parece que fue hace mucho más tiempo. Me divierte. También cuando veo fotos con Pau, veo cómo hemos cambiado, pero recordamos con mucha alegría.



-El "Pedro artista" surgió con Paula a su lado. ¿Cuánto influyó ella en tus inicios?

-Todo, obviamente. Si bien, por ejemplo mis amigos dicen que a ellos no les sorprendió nada lo que ven en el teatro, porque para ellos siempre hacía shows, sketches y demás, sí todo fue de la mano de ella, fue fundamental.



-¿Ser actor es tu verdadera vocación?

-Si bien empecé como productor en la tele y me encanta la televisión, también tuve alguna cosita en cine, el teatro es mi lugar en el mundo, donde soy feliz realmente. Ojalá pueda hacer toda la vida teatro, porque es lo que más me gusta.



-¿Harías otro genero?

- Mucho más adelante, ahora tengo muchas cosas para explotar en la comedia, lo disfruto muchísimo, es un mundo maravilloso, porque siempre se puede cambiar algo, mejorar, buscar, me gusta esto. Después que haga alguna vez otra cosa, será seguramente más adelante. No es algo que me desvele.



-¿Seguís teniendo relación con Marcelo Tinelli?

-Sí, no de juntarnos ni nada, pero sí un mensaje por alguna cosa determinada. Para el Carlos me llamó, estuvimos hablando, siempre con el deseo de hacer algo juntos, el cariño mutuo está. Tenemos buena onda.



-¿No te propuso volver al Bailando?

-No, no, al Bailando no. No puedo casi caminar porque estoy muy mal de la rodilla, pero no, no creo que lo propongan porque ya hice mucho. Segundo, no lo haría. Otras cosas siempre estoy dispuesto para hacer.



-Paula se afianzó como conductora. ¿Cómo sos apoyándola en ese rol?

-Me encanta. Para mí la rompe conduciendo, no sólo con lo que más hizo estos años que es Bake off sino los reemplazos que hizo de Vero Lozano, que es actualidad, tocar temas más duros y siempre lo hace bien. También me meto como productor y la jodo bastante, pero a ella le gusta también.



-Como pareja y como familia tienen mucha exposición. ¿Cómo te llevás con eso?

-Lo peor ya pasó. Cuando estábamos en el Bailando y los primeros años era una exposición muy grande y todo lo que hacíamos salía en revistas y portales, hoy ya no es así, es muy tranquilo. Además antes nos decían "cómo hacen para contar cosas de su vida" y hoy lo hace todo el mundo. Fuimos casi pioneros.



-¿En qué sentís que te cambió la fama?

-Espero que en nada, pero creo que me ha trabajado mucho la timidez. Si bien sigo siendo para muchas cosas quedado, no me quedó otra que hacer cosas como estar haciendo esta nota... Ni hablar esto de pararme en el escenario frente al teatro lleno. Y en lo más personal, más íntimo, todo lo que cambié espero que haya sido para bien, el haber crecido y madurado, pero la esencia la sigo teniendo.



EL DATO

Un plan perfecto. Viernes 19 de mayo a las 20 hs. Teatro Sarmiento (Av. Alem 34 norte). Entradas: $5.000, 4.700 y 4.400. Anticipadas en venta en www.entradaweb.com.ar.