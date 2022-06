"La banda está en su mejor momento", dice Roly Caballero, fundador de Los Genios, un grupo de cuarteto nacido en el corazón de Chimbas que hoy festeja con un gran show sus 30 años (ver aparte). Una agrupación que supo atravesar etapas, ganar terreno y que desde hace un tiempo se convirtió en una empresa familiar que abarca tres generaciones, porque tres los de los cuatro hijos de Caballero y uno de sus nietos forman parte del grupo. Ellos crecieron en los ensayos y como familia de artistas habrán acompañado actuaciones siendo niños. "A medida que crecieron fueron aprendiendo a tocar los instrumentos. Todo se dio naturalmente, a ellos les nace" comentó Roly, mirando con orgullo a su descendencia, reunida por DIARIO DE CUYO para la nota a la que llegaron con un recorte en mano mostrando cuando fueron noticia por haber formado una banda cuando eran niños.



"Siento este momento como una bendición de Dios, poder hacer esto tan bello que es la música y compartirlo con mis hijos. Disfruto mucho, siento un orgullo muy grande", admitió Roly que creó Los genios cuando tenía 23 años, después de comprarse con mucho esfuerzo un teclado. "Me gustaba tanto tocar que empecé a tomar clases con un profesor y a las dos semanas ya lo acompañaba en las parrillas", recordó sobre sus inicios.



Roly ya no canta, le pasó el micrófono a Carlitos, el mayor de sus hijos y Leydi, la más pequeña. Ellos son el dúo que desde hace unos años encabeza las actuaciones ganando gran aceptación del público y algunos los llaman "Los Pimpinela del cuarteto'. Además marcan un hito porque según Caballero, su hija es la primera chica en ser voz principal en el cuarteto local. "Ella puede inspirar a otras" afirmó Roly, que cuando la joven tenía 14 años la invitó a sumarse.



Leydi (nombre que no les permitieron en el Registro Civil y por eso la inscribieron como Leyda) tiene 18, "es la colada" le dicen sus hermanos a modo de chanza por que nació 10 años después que el último. Ella no siente presión por ser mujer en un ámbito visiblemente dominado por hombres. "Yo me siento muy bien, me gusta, me siento acompañada con mi familia" dijo la joven, que además estudia peluquería.



El más chiquito de Los genios es Bautista que tiene once, es el hijo de Carlitos y toca la batería. "Siento mucha alegría y a veces nervios" dice sobre las presentaciones."Mis compañeros por ahí me dicen "por qué no venís a tocar a mi cumpleaños", contó el niño que le gustaría probarse como futbolista en River. El acompaña la banda en los lugares que no son prohibidos para menores y cuando no puede asistir, es reemplazado por Maxi Cabello que habitualmente toca la tambora. Completan la banda Gonzalo Tapia (congas), Matías de la Vega (güira), Alexis Díaz (teclados) y Santiago Barrionuevo (timbales).

2002. En DIARIO DE CUYO como Mini cuarteteros.



Entre los músicos está también Ramiro (27) que toca el teclado principal y compartió cuál es la máxima familiar. "Vamos para el mismo lugar, tiramos para el mismo lado. Nuestro padre nos enseñó esto, mantenernos unidos", dijo. Aseguran que reina la armonía y siempre buscan el acuerdo para gestionar el proyecto que tienen presente a toda hora,sin cortes. "Vivimos todos juntos, en el mismo lote cada uno con su departamento, así que nos vemos todo el día" relató Carlitos, que además de Bautista, tiene dos nenas de 3 y 7 años. Ramiro es padre de un bebé de uno que ya muestra interés por los instrumentos y de dos niñas de 6 y 2. "La próxima banda se viene de niñas", vaticinó el orgulloso abuelo que agregó: "De lo único que se habla en casa es de la música, vivimos juntos, comemos juntos, charlamos qué tema vamos a hacer, cómo armamos un show..."comentó Roly. Junto a ellos está Rosana, su esposa y madre de sus hijos, quien los acompaña en todo, sin subirse al escenario...todavía. "Ella tiene el sueño de grabar un tema algún día, dedicado a Dios" relató Leydi.



"La idea siempre fue trabajar con la música, pero hoy es el mejor momento. La meta es seguir con esto y llegar más lejos, salir más de la provincia, tenemos muy buena aceptación, estamos teniendo muchos shows, está creciendo mucho.Sentimos el cariño de la gente" comentó Roly, mientras que Carlitos explicó que se debe un poco a "el show que hace ahora, a dúo con Leydi, nosotros seguimos aprendiendo, estudiando, siempre hay cosas para mejorar, queremos llegar a los escenarios más grandes y fuera de la provincia", apuntó Carlos que si bien a tocar todos aprendieron de manera autodidacta, ahora junto a su hermana están tomando clases de canto.



Roly Caballero supo mantener en el tiempo un proyecto con estilo propio y luego renovarlo con sangre joven. Con ideas por concretar y aprovechando cada minuto en escena, para él, "hay Genios para rato".



EL DATO

Los genios. Festeja sus 30 años. Hoy de 14.00 a 19.00 en la Unión Vecinal de Barrio Santo Domingo (Chimbas). Invitados especiales: Omega y Pepo Lara (La Rioja). Entrada libre y gratuita.