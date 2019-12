Shelley Morrison alcanzó gran popularidad con su personaje de Rosario Salazar, una carismática empleada del hogar de El Salvador que mostró ante la millonaria audiencia de la ficción Will & Grace los problemas y retos de los inmigrantes en EE.UU.

Su muerte se produjo en el Centro Médico Cedars-Sinai de la ciudad californiana, después de una breve enfermedad, informaron medios locales.

Desde 1999 hasta 2006, Morrison encarnó a Rosario como una empelada del hogar con carácter y capaz de enfrentar los caprichos del lujoso mundo en el que vivía su empleadora Karen Walker (Megan Mullally), quien dependía de ella en su día a día. Al mismo tiempo, debía solucionar sus problemas como inmigrante indocumentada, con circunstancias que aún suenan vigentes, más de 10 años después del final de la serie.

Eric McCormack, quien dio vida a Will en la serie, recordó a Morrison en Twitter como un “alma hermosa” y una actriz maravillosa. “Su trabajo como Rosario, temporada tras temporada, fue tan matizado y real como hilarante”, expresó.

Debra Messing, Grace en la serie, tuiteó: “Oh, Shelley… qué pérdida. Nuestra querida Rosario se ha ido. Shelley tuvo una carrera que abarcó décadas, pero siempre será nuestra querida Rosie. Todo mi amor a Walter y toda su familia”.

Sean Hayes, quien hizo de Jack McFarland en la serie, escribió en Instagram que Morrison “era absolutamente divertidísima y tenía el corazón más grande”.

Shelley Morrison, además de su personaje en Will & Grace, desarrolló una carrera de más de 50 años.

“Rosario me dio una maravillosa oportunidad de ser espontánea y estar ahí afuera. Simplemente no sabías si ella iba a amarte, odiarte, menospreciarte o abrazarte. La gente respondió a eso”, dijo Morrison en una entrevista de 2014 citada por The Hollywood Reporter.

Durante la nueva versión de la serie, Morrison hizo una breve aparición en 2016, en la que apareció apoyando la campaña de Hillary Clinton a la presidencia de EE.UU. Además de su personaje en Will & Grace, la intérprete desarrolló una carrera de más de 50 años en la que, entre otros papeles, dio vida a una monja puertorriqueña llamada Sixto que intentaba aprender inglés en la serie ‘The Flying Nun’ (1967-1970). Asimismo participó en capítulos de ‘General Hospital’.