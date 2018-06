Las polémicas declaraciones que hizo Charly García en los Premios Gardel desataron la polvareda en el ambiente de los músicos, productores y especialistas en torno al uso del Auto Tune, una herramienta tecnológica que es muy utilizada en la actualidad por los músicos contemporáneos de diferentes géneros, en especial, los que hacen trap, reggaetón y la música pop-electrónica. El legendario cantautor dijo que el "auto-tune debería prohibirse". Y también profundizó: "Fue una humorada decir que hay que prohibirlo. Dije que hoy no importa si podés cantar o no. No tengo nada en contra de la tecnología, las mujeres o el trap. Sólo quise decir que la música queda emparchada como un Frankenstein y no importa la inspiración", dijo el astro para una entrevista a Revista Gente. En concreto, el software permite manipular sonidos, entre varios propósitos, corrige errores de afinación y ayuda a obtener tonos con efectos robotizados. Artistas como Kanye West y el grupo de eurodance Eiffel 65 -y en Argentina Paulo Londra, Duki, Khea, Ecko, entre otros- aprovecharon las bondades de esta tecnología. DIARIO DE CUYO consultó con algunos músicos locales y las voces manifestaron distintas opiniones al respecto. ¿Hay un abuso en este tipo de herramientas? ¿Influye o no en la calidad de las producciones de los intérpretes? Las respuestas de los que saben...







Marcos Ordán



"En la música y en el arte, el que se auto-limita pierde. No creo que haya un abuso, el auto-tune hoy es una herramienta más. Decir que no hay que usar auto-tune es de nazi. Es como decir: 'no usen efectos en las guitarras chicos, usen la guitarra sin distorsión o con cuerdas de nylon para ver realmente cómo la ejecutan'. Un auto-tune mal puesto te arruina todo, y si es bien puesto queda bien. A veces, tampoco hace falta. Un artista bueno se nota que es 'bueno' con o sin auto-tune y un artista 'malo' no lo puede disimular. A veces lo uso y otras no. Creo que Charly es un gran artista, pero no significa que lo que dice es palabra santa, es su opinión y nada más"

Melodía Leiva



"Charly tiene razón. Pero hay quienes la necesitan y en ese caso es una herramienta más. Yo no la usaría, me fío más de una grabación real, sin mejoras digitales, porque en algún momento tenés que salir a tocar en vivo y ahí no hay perilla que te arregle la afinación. Extraño un poco el sonido análogo, ahora es todo muy similar. El productor antes de oírte ya tiene una idea tomada de tal o cual disco para replicar ese sonido en tu trabajo, cosa que me ha llevado a dejar dos CD's sin ver la luz. En ese sentido y como intérprete de tango, tengo esa cosa nostálgica de grabar de un solo tirón, en vivo, lo que se decida grabar, como hacían las orquestas típicas. Distinta percepción tengo cuando trabajo música contemporánea o electrónica, ahí el uso de la tecnología es fundamental, no me resulta contraproducente, pero el auto-tune no lo usaría jamás".



Pablo Barbera



"Con el respeto que me merece, pienso que García a veces juega con lo que dice para usarlo como disparador en la gente. En el fondo debe estar un poco molesto por el abuso de este recurso. Como toda herramienta de edición y utilización enfocada en la estética vocal, creo que un uso moderado y aplicado con buen gusto no debería atentar contra el concepto sonoro general. Pero también, es cierto que muchas veces a los productores y músicos se les va un poquito la mano utilizándolo, generando de esta manera que las voces humanas pierdan frescura y naturalidad. Este recurso funciona muy bien en géneros como el reggaetón y el pop, entre otros. Para componer mi música no lo utilizaría pero no me disgusta escucharlo discretamente en distintos artistas".

Sergio Manganelli



"Sobre el auto-tune, creo que ya pasó de ser una herramienta de afinación a una herramienta de uso estético, por suerte. Como afinador sí hay un abuso, deben existir pocas grabaciones en el mercado que no hayan pasado por este artilugio. Ahora como herramienta estética, es una moda del momento, ya pasará, como tantas otras. La calidad de un producto musical es relativa, hay que ver qué entienden por calidad los diferentes oyentes, la música hace tiempo perdió espontaneidad (salvo algunas excepciones) la racionalidad de la música ya es extrema, ahora está en nosotros como oyentes saber discernir qué tipo de calidad queremos consumir, pero para ello necesitamos educación e informarnos. Me sirve, lo utilizo desde hace mucho tiempo".

Rody Beatrice

"El auto-tune es un recurso de la industria discográfica. Creo que el pensamiento artístico va por otro lado. Yo no lo uso porque estoy en un nivel de producción que no lo necesito. Por ahí, sirve para arreglar algunas cosas para dejar más clara la idea musical. A veces la tecnología es tan atractiva que terminamos en otro lado.



Hay que tener en claro que los distintos niveles o recursos de producción no distorsionen lo artístico.



Y si te equivocás mucho tocando o cantando tenés que ir a estudiar. No abusar de la tecnología, pues esta es un auxiliar de los artistas. La puesta del músico es lo que importa, lo demás es un retoque, no hace al total".



Daniel Torrent



"La tecnología ayuda a las bandas y artistas, el problema es cuando se abusa de ello. Hay que ser moderado en el uso, porque si no, terminás haciendo un producto artificial y se pierde la esencia del artista. Si sos un cantante que desafina, al final en algún concierto en vivo sale a relucir toda la falta de calidad que en algún momento se tapó con la tecnología. A mí como baterista no me sirve, prefiero buscar un equilibrio entre talento natural y otro tipo de tecnología. Los cantantes que lo usan son porque tapan la carencia de talento, pero al final siempre se sabe quién es bueno y quién es malo en lo suyo. Los conciertos en directo desenmascaran a muchos artistas".

Jorge Arias



'El auto-tune se usa hace mucho tiempo en las producciones de casi todos los cantantes que conocemos. Ahora vienen pedales de efectos con el sistema para ejecutarlo en vivo. No me parece algo ni malo, ni bueno. Pero en un espectáculo en vivo puede jugar en contra. El que no sabe cantar, no podrá taparlo por más que lo use. Sin una buena dirección artística, es imposible, se notará mucho. Me sirve a mí para perfeccionar algunas cosas. Pero prefiero buscar otros métodos, sobre todo el ensayo y práctica antes de grabar son importantes. Charly dijo cosas de manera exageradas, aunque los que lo critican, le han faltado el respeto. Él es el padre de todos los músicos argentinos. Es cierto, en la gala desafinó terrible, le hubiese hecho falta usar el auto-tune (risas) pero es un grande".