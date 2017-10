Una noche de emociones intensas. El encuentro de dos pasiones bien argentinas: el fútbol y la música. Algo inusual en este tipo de eventos. La multitud siguió el partido de la Selección por la pantalla gigante del Estadio Único de La Plata y vibró con la música de U2. Todo fue alegría. Una película con final feliz.

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. pisaron el escenario apenas finalizó el partido. Las 50 mil almas estaban cargadas de energía. La introducción de “Sunday Bloody Sunday” sonó perfecta para ese momento inigualable, Emoción a flor de piel. El estadio se levantó y no paró en toda la noche.

“Lionel Messi demostró que Dios existe” fueron las primeras palabras del cantante. El público estalló. Era el momento para la fiesta. El pulso se mantuvo acelerado todo el tiempo con los clásicos “New Year’s Day”, “Bad” y “Pride (In The Name of Love). Luego fue el turno de celebrar los 30 años del disco The Joshua Tree que inspiró a la gira que lleva el mismo nombre. Una perla dentro de la discografía del grupo y que lo llevó a lo más alto.

"Where the Streets Have No Name", "I Still Haven't Found What I'm Looking For", "With or Without You", clásicos que resisten el paso del tiempo. Siguieron "Running to Stand Still", "Red Hill Mining Town", "In God's Country", "Trip Through Your Wires", "One Tree Hill", "Exit" y "Mothers of the Disappeared". Tremendo.

Luego de un corto descanso, los músicos volvieron a escena con “Beautiful Day”, con la imponente pantalla de 60 metros de largo y 14 de alto cargada de color. Los seguidores no pararon de salta y cantar. Todavía había tiempo para más: “Elevation” y “Vertigo” con Bono contando en castellano “¡1, 2 , 3, 14!”.

El final de la primera noche llegó con “One”, con el estadio iluminado por los celulares. En su cuarta visita al país, U2 volvió a cumplir a lo grande. Nos queda un show para disfrutar.

Los artistas teloneros

Joystick fue la banda local elegida por los irlandeses. Surgida en el programa de TN, Rock del País, los jóvenes músicos santafesinos presentaron algunos de los temas de su disco debut, Mil Razones Para No Dormir.

A las 19.30 salió a escena Noel Gallagher con sus High Flying Birds. Un set ajustado, que tuvo muy buena respuesta por parte del público y que emocionó con los himnos de Oasis como “Champagne Supernova”, “Stand By Me”, “Wonderwall” o “Dont Look Back in Anger”.