Estrenada en Estados Unidos en diciembre del año pasado, La forma del agua ya corrió lo suficiente como para lograr ser celebrada por la crítica internacional y destacarse en la temporada de premios del cine, obteniendo dos Globo de Oro, el León de Oro de Venecia y dos BAFTA. A pocos días de medirse en Hollywood en los Premios Oscar, donde está nominada en 13 categorías, el filme llega hoy a los cines sanjuaninos en simultáneo con las salas del país.



Guillermo Del Toro, uno de los directores latinoamericanos más influyentes en la industria norteamericana junto a Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, apostó al clásico tópico del amor entre una "bella' y una "bestia' narrada como sólo él puede hacerlo. Así La forma del agua es un cuento fantástico que transcurre en Norteamérica alrededor del año 1963, con el trasfondo de la Guerra Fría, con todos los riesgos nucleares de la época. La protagonista es Elisa una mujer muda que trabaja en la limpieza unas instalaciones de alta seguridad del gobierno. Atrapada en una vida llena de silencio y aislamiento, la vida de Elisa cambia por completo cuando, junto con su compañera Zelda descubre un experimento clasificado como secreto, un hombre-pez con habilidades extraordinarias.



Sorprende la actriz inglesa Sally Hawkins en el rol de Elisa, interpretación que le ha valido la nominación de la Academia, aunque con una muy fuerte competencia este año. Además del increíble hombre anfibio encarnado por Doug Jones, integran el elenco Michael Shannon, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg y Octavia Spencer. La banda sonora, también nominada al Oscar, fue creada por Alexandre Desplat.



Además de las buenas críticas, la cinta se ha visto envuelta en algunas acusaciones de plagio, pero que no han logrado hacerle ni siquiera cosquillas en su camino al éxito. Por un lado los realizadores del cortometraje holandés "The Space Between Us" (2015) sugirieron coincidencias entre ambas obras. Luego, el hijo del fallecido dramaturgo estadounidense Paul Zindel encontró parecidos entre la película y la obra escrita por su padre, "Let Me Hear You Whisper" (1974). Pero quien fue más allá fue el cineasta francés Jean-Pierre Jeunet, quien acusó abiertamente a Del Toro de haber "cortado y pegado' una escena de su película Delicatessen (1991).



"La verdad es que no sabía nada de ese tema, pero lo que sí sé es que Guillermo del Toro jamás copiaría el trabajo de nadie. Conozco demasiado bien a Guillermo y estoy convencido de que jamás haría algo así', declaró recientemente el protagonista, Doug Jones. En tanto que Del Toro ha optado por no responder a estas acusaciones, aunque sí reconoció que el clásico "El monstruo de la laguna negra' (1954) es una clara referencia, por ser un filme que lo marcó cuando era niño.

Otros estrenos

El cavernícola



De los creadores de Wallace y Gromit, este nuevo filme de animación narra la historia de Dug, que junto con su amigo Cerdog, unen a su tribu en contra del archienemigo Lord Nooth y su Ciudad de la Era del Bronce para salvar su hogar. De paso, enseña a su grupo de cavernícolas a jugar al fútbol.

El robo perfecto



Con Gerard Butler a la cabeza, el filme propone una buena cuota de acción de la mano de un grupo de ladrones que planean su último gran golpe. El plan es robarse 120 millones de dólares que todos los días se sacan de circulación y son destruidos en la Reserva Federal. Llegar al dinero antes que los policías de Los Ángeles será el reto.