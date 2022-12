FOTO MARCOS URISA

Formato dupla. Daniel Giovenco con su guitarra y Kbsonia, ambos mostrarán sus proyectos, por primera vez, juntos.

Fusionando las melodías de la música más tradicional con los sonidos de las nuevas generaciones proveniente del rock indie, Daniel Giovenco y Kbsonia protagonizarán una particular propuesta este viernes, en el escenario natural de Ánima Cultural. Bajo el nombre Crossover cuyano, por primera vez, la trova nativa y los sets electrónicos unirán fuerzas en la recreación de un patio típico que, una vez finalizado el concierto, detonará con las pistas del dj Roker -Gustavo Brizuela- atravesadas por el mismo hilo conductor. A su vez, este espectáculo representará la apertura de un ciclo, que arrancará el domingo 29 de enero de 2023 en Patio de la Lechuza de IOPPS, con un segundo entrevero de ambas potencias y un tercer encuentro con Giovenco junto a Soledad Arrantz, en el marco de un setlist que se desarrollará hasta completar el verano.



Acompañado con Mariano Zuccotti en guitarra y Franco Gimeno en clarinete, el veterano músico tiene grandes expectativas con esta mixtura de universos ideada por su actual productora Natalia Vizcaíno.



"La palabra crossover puede sonar anglosajona y cipaya, pero no es eso, la idea es abrirse a otras generaciones con un término joven. Estoy contentísimo. Yo aportaré, fundamentalmente, mis composiciones de trova, algunas de las cuales se cruzan obviamente con el folclore cuyano y latinoamericano. La idea es que escuchen mis canciones los jóvenes que nunca me oyeron y que el público que va a mis recitales conozcan a los jóvenes cantautores sanjuaninos que provengan de otros géneros", añadió el cantante que compuso rock con guitarra criolla durante su adolescencia, ha tocado junto a distintas figuras del rubro y comenzó a escribir tonadas y folclore regional llevando su mensaje de amor y compromiso social por "una necesidad de escribir en mi idioma", como dijo. Una de las últimas iniciativas fue compartir sus serenatas virtuales "Pa'combatir la peste", en tiempos de pandemia justamente, dirigidas a compatriotas radicados en distintas ciudades del mundo. Y, ahora, se presenta en versión trío con la finalidad de crecer artísticamente e interpretar su "pintura de San Juan" en los grandes escenarios de la provincia, mientras espera la posibilidad de grabar su propio material discográfico.



Por su parte, gran admiradora de este renombrado poeta que tiene más composiciones de las que recuerda, escritas tanto para él como para otros artistas; Kbsonia consideró que es muy importante "generar estos intercambios de públicos".



"Son necesarios para que las nuevas generaciones conozcan la música que se viene sembrando desde los '80 y al gran Giovenco que va dejando raíces fuertes en nuestra cultura. Y que quien lo sigue a él, conozca y se sienta identificado con mi música y mi mensaje", reflexionó subrayando que "lo rico" de esta unión musical será lo diferente de ambas propuestas.



"Con mi proyecto solista es la primera vez que tengo este tipo de experiencia. Somos cuyanos, de distintas generaciones, pero con las mismas ganas de seguir creando y nutriendo a la cultura de San Juan", manifestó quien dio sus primeros pasos en la canción a los 6 años y a los 13 empezó a generar sus propios temas. Más tarde, se sumó a la banda Modelo 65 y, en 2018, despegó en solitario con un formato de pop electrónico, con influencias de tango, trap y rock. Recientemente, después de lanzar Peligrosa, el corte de difusión de su segundo álbum Despierta que se editará a principios de 2023 con producción de Aziz Asse; la sanjuanina completó un tour a Buenos Aires que la llevó a La Poderosa Festival Feria en el Anfiteatro del Parque Centenario de Caballito y al Animal Andino Festival en el Centro Cultural Recoleta, en este último con su solo set Intrusa, ente otros.



"El objetivo es permitirnos compartir y transmitir desde un mismo escenario el respeto y la admiración que sentimos entre nosotros, aunque manejemos distintos sonidos y distintos públicos. La cuyanía ahí está, siempre presente. No es que no exista si no haces tonada, sino que se hace cada vez más fuerte. Será muy loco. Ambos públicos van a flashear", mencionó ella, feliz por la oportunidad.



En tanto que, coincidiendo con su colega, el hacedor que hace 45 años transita el rumbo de la autoría apuntó que: "Es algo nuevo". "Un cruce de dos estilos que conviven y se encuentran en algún punto", expresó fascinado con la movida autogestiva que tendrá un broche de oro "sorpresa", como prefieren decir ambos para no develar completamente el suspenso.



DATO

El show se desarrollará este viernes, a las 23hs, en Ánima Cultural (Gral. Paz 1157 oeste), en un escenario al aire libre. Anticipadas: $800 los primeros 20 tickets y $1.000 en 2da preventa; $1.200 en puerta.