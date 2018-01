Conmovida. "La Chiqui' recordó a los tripulantes del buque ARA San Juan.

Liderando tanto en la noche del sábado (con 6.9 puntos de rating) como en el mediodía de ayer (8.3), "La Chiqui' volvió a Mar del Plata -ciudad que la nombró embajadora de la ciudad- donde comenzó a celebrar el 50 aniversario del estreno de Almorzando con Mirtha Legrand. El momento emotivo del domingo fue al finalizar: con la diva en la terraza del hotel Costa Galana recordando a los tripulantes del submarino ARA San Juan.



"Yo les propongo que demos vuelta nuestros cuerpos hacia el lado derecho, que nos dirijamos a la Base Naval de donde salió el ARA San Juan. Brindemos un aplauso con todo el amor que podemos poner', dijo la conductora, mientras se persignaba.



Para inaugurar la temporada, los invitados fueron Miguel del Sel, Dady Brieva y el "Chino' Volpato, integrantes de Los Midachi; Carmen Barbieri, Ingrid Grudke y Ariel Pucheta, por el regreso del conjunto Ráfaga.



Las ocurrencias tanto de Del Sel como de Dady dieron el toque fresco; al igual que Barbieri que se sumó a las bromas del trío. Los bloques tensos llegaron con los cruces de Dady con la Legrand por los procesados del anterior gobierno y la actual Justicia. Y siguieron, con el interrogatorio de Mirtha a la modelo, expareja del empresario "K' detenido en el Penal de Ezeiza procesado por evasión tributaria agravada. La misionera trató de esquivar los dardos pero la presentadora dijo que no podía dejar de preguntar sobre si sabía de los negocios de su novio y si le había llamado a la cárcel. "Es difícil. Todo el mundo opina y no saben lo que siento, como estoy'. "No me corresponde opinar y no voy a hablar de eso', fueron algunas de las respuestas de la top. Ya al final, tras el sentido homenaje a los desaparecidos tripulantes la nave, Mirtha dio lugar a Ráfaga para cerrar a pura música tropical su primera mesa del año.