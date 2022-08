Un viaje a lo mejor del jazz de los años '30 es la propuesta de Elmer Meza Big Band para esta noche en el Auditorio Juan Victoria, en el marco de la 40ma. temporada de Mozarteum Argentino San Juan. Un seleccionado de músicos provenientes de distintas provincias y países convocados para la ocasión y liderado por Elmer Meza -trompetista hondureño radicado en San Juan- hará un recorrido por el swing de los años '30, que incluye temas que alcanzaron mucho auge, bailables algunos, otros más románticos.



In the mood, Sing Sing Sing, Sweet Georgia Brown, Spain, Lil Darling, Count Bubba, Fly me to the moon y Georgia my maid son algunos de los títulos que desgranará la banda conformada por Agustín Waldheim (piano) y Lucas Sánchez (contrabajo), de Córdoba; Diego Guillén (batería) y Lucas Lillo (saxo barítono), de San Juan; Guillermo Levis (saxo tenor), Gonzalo Giménez (saxo tenor), Emmanuel Cruz (saxo alto), Silvio Oropel (saxo alto) y Leonardo Fugy Altavilla (trompeta), de Mendoza; Miguel Cedeño (trombón), de Venezuela; Luis Castillo (trombón), de Perú; Cristóbal Rojas Salinas, de Chile y David Tchrikishvili, de Georgia (ex URSS).



"Sí, hay como un resurgimiento del jazz. Y creo que la gente cada vez más se está volcando a escucharlo con otra perspectiva. Por ahí se piensa que es difícil de entender o que es algo muy cerebral, muy complejo; y por lo menos desde nuestro lado siempre hemos intentado mostrar que el jazz también es música popular y bailable; de hecho es música que nace desde ese lado, que se tocaba en bares, cabarets; y luego se fue llevando a otros ámbitos", comentó a DIARIO DE CUYO Meza, que formó su Big Band en 2016, por la que han desfilado diferentes artistas locales y extranjeros; y para quien hay una palabra que resume lo que el jazz significa para él: libertad.



"La improvisación, esa libertad que te permite es lo que me enamoró. Si bien no es total, porque hay ciertas estructuras que respetar, siempre, te da la libertad de componer, de crear en el momento, sacando lo que se siente en el instante, y eso es lo mejor", explicó, convencido de que "entre más libres, más frescos seamos improvisando, más se disfruta en el escenario y la gente lo capta y lo disfruta".



En esa ventana de improvisación es donde más se pone en juego la "magia" del artista, aunque claramente esté presente en toda su ejecución. Como una hoja en blanco esperando las palabras del escritor, comparó Elmer, quien reconoce en su sonoridad el sello que lo identifica.



"Mi sonido como trompetista es algo en lo que trabajo mucho. El sonido es como la voz de cada uno, inigualable", apuntó el director de la agrupación, para quien esta será su segunda vez en una temporada de Mozarteum San Juan, ya que el año pasado fue parte de grilla, aunque con una formación más acotada, siete músicos que desplegaron un concierto de jazz gitano.



"La expectativa es muy alta porque creo que la gente regresará a su casa con algo, que es lo que personalmente me interesa como músico. No que se siente en la butaca y siga pensando en los problemas, sino que disfrute y vuelva a casa feliz", cerró el artista.



>> DATO

Elmer Meza Big Band. Hoy 21:30 hs, Auditorio Juan Victoria. Entradas $1.500 (general) y $500 (menores de 30 años), en oficinas del Mozarteum (Av. Ignacio de la Roza 161 oeste local 5) de 9 a 12.30hs y boletería.