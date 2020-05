Museo Agustín Gnecco.

Al igual que todos los complejos culturales del mundo, hoy algunos museos sanjuaninos celebrarán su día de una manera atípica ya que debido a la circulación de Covid-19, conmemorarán la fecha con actividades vía online -sólo algunas pinacotecas de Alemania y Austria reabrieron y lo han hecho con extraordinarias medidas de distanciamiento y el Consejo Internacional de Museos propuso celebrar 3 jornadas alternativas a partir del 14 de Noviembre, coincidiendo su aniversario-. Con el fin de concientizar sobre su importancia para el intercambio y el enriquecimiento cultural; el Museo de la Historia Urbana optó por invitar al público a expresarse con una postal frente a una galería, a través de Facebook, Instagram o Twitter con el hashtag "Yo en el museo". La campaña consiste en que el usuario indague en sus álbumes fotográficos para subir una imagen en las Stories de sus redes sociales, en la que se encuentre frente a la fachada o en el interior de un museo, luego de lo cual una aplicación seleccionará aleatoriamente a un ganador. "No importa en qué museo sea, si es de San Juan, Buenos Aires o hasta en Europa. De esta manera, el participante desafiará a través de una etiqueta a dos amigos para que realicen la misma acción en sus historias, etiquetando a Cultura de la Capital para que se arme automáticamente una galería con todos los que intervinieron. Además, al postear las fotos, la gente no debe olvidar nombrar a los tres museos, el de la Historia Urbana, el Franklin Rawson y el Gnecco", mencionó Natalia Segurado, directora de la sala de la Historia Urbana que, debido al brote masivo del Coronavirus, tuvo que dejar en "stand by" la inauguración de su sede, dentro del Parque de Mayo, sobre Avenida 25 de Mayo.

El futuro Museo de la Historia Urbana.



El complejo dependiente de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de la Capital es el que lanzó la iniciativa con actos que adquirieron otro matiz en tiempos de Coronavirus. En referencia a esto, desde su óptica, Segurado recalcó que "este año trajo cambios impensados en muchos aspectos debido a la pandemia y por este motivo el Museo de la Historia Urbana, en conjunto con el Ministerio de Turismo y Cultura, realiza un desafío como este".



Por su parte, como director del Franklin Rawson, Emanuel Díaz Ruiz comentó que el MPBA adhirió a este encuentro porque este es el momento para unir las instituciones, "crear otros tipos de vínculos y hacer hincapié en otras posibilidades tecnológicas que no son las físicas, para poder llegar al público de otras maneras, con el fin de que los museos no se deshabiten". De este modo, el Franklin Rawson funcionó como motor para nuclear saludos de museos provinciales y nacionales, con una reflexión acerca de lo que está sucediendo en torno a los espacios culturales y su "readaptación, como destacó, al mismo tiempo que, también, convocó a bandas y solistas como Asap Crew, Pablo Barbera y Sergio Romero, y Carlota de Belaustegui, que proporcionaron el registro de actuaciones en eventos propiciados en el edificio.



En tanto que, desde la dirección del Gnecco, Carlos Campodónico manifestó que ellos colaborarán desde Facebook para que los usuarios compartan sus fotos y vivencias en cada espacio.



¿La idea central?

Que los museos abran sus puertas a través del recuerdo, en el marco de los festejos llevados a cabo cada 18 de mayo, desde 1977, con una activa participación de alrededor de 37 mil museos en más de 150 países.