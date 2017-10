Como parte del Ciclo de Conferencias Filmadas 2017, Grandes obras del Museo del Prado, hoy visitará el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson la especialista Paloma Málaga Shaw que abordará distintos aspectos relacionados con la formación de las colecciones del museo.



Málaga es licenciada en Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, trabaja en el Museo del Prado desde 1995 y desde 2003 es Coordinadora de la gestión Cultural del Área de Educación del Museo. Encargada de los itinerarios que ofrece el distinguido centro español, a Málaga le ha tocado explicar la colección a presidentes, secretarios de Estado o figuras del espectáculo como Oliver Stone y Barbra Streisand. La especialista habla con pasión de su trabajo en el Museo del Prado que ya tiene 200 años, está considerado como uno de los museos más prestigiosos del mundo y por año recibe más de 3 millones de visitantes.





-¿Cuáles son las particularidades de la colección del Museo Del Prado?



-No hay ningún museo que tenga tal acumulación de pinturas de los grandes maestros del siglo XVI y XVII. Tenemos 50 Velázquez, 70 de Rubens... ningún museo del mundo tiene esa cantidad. Se explica en el gusto del monarca efectivamente, ellos coleccionaban para sus propios palacios, y era la gran potencia hegemónica y pudieron coleccionar lo que quisieron. Y coleccionaron lo que les gustaba. El mejor mecenas que tuvo el museo es Felipe IV, él engrandeció la colección en un número de más de 500 obras; le gustaba Rubens, los venecianos, Velázquez y gracias a él tenemos esas obras.



-¿Cuál es el desafío de los museos en el siglo XXI?



-Desde mi punto de vista, la difusión de las colecciones es uno de nuestros principales objetivos, no podemos solamente tener el papel de conservadores que por supuesto es muy importante, sino que también hay que atraer al público. El público tiene que saber, en el caso del Prado, que es de todos. Es patrimonio nacional de todos los españoles, y eso se lo inculcamos a todos los pequeños. Y que también los grandes vean al museo como parte de su ocio: yo puedo elegir ir al cine, ir a tomar un refresco o ir a pasarlo bien al Prado. El Prado no es algo magnífico que está ahí, que no podemos entrar, sino que queremos que todos participen. Por eso tenemos un programa de actividades para atraer al público, que venga con la familia.



-¿Cómo suman la tecnología?



-En el Prado hay aplicaciones que están apoyadas y promovidas desde el museo, uno puede llegar y descargar la aplicación a muy bajo costo, donde está toda la información. Pero para nosotros una herramienta fundamental y sobre todo de cara a la gente que no puede acercarse frecuentemente, es la página web, que está llena de información; hemos volcado todos los documentos que estaban archivados, que sólo tenían acceso quienes se desplazaban a la biblioteca. Por lo que es una fuente de información fantástica. Y luego, tenemos un programa con adolescentes, que con tablets hacen música electrónica guiados por un DJ conocido en España, ven la colección y luego van a un taller para crear a través de la tecnología. Es la manera de engancharlos, chicos de 14, 15, 17 años que no quieren venir al museo. Es una manera de atraer chavales.





-Y formar nuevas generaciones de visitantes...



-Sí, sobre todo transmitir que un museo puede ser divertido.





-¿Cómo se preservan las colecciones a través de los años?



-En principio el Prado tiene un taller de restauración buenísimo, con especialistas, donde se forma gente, becados que vienen a España. Pero más que nada la conservación, mantener la temperatura, la humedad, controlar el número de visitantes que hay en un mismo momento en la sala, por supuesto la vigilancia de ataques externos... se usan rayos x e infrarrojos que nos ayuda a ver lo que no se ve a simple vista. Lo que siempre decimos a la gente que visita el museo es que hay que cuidarlo. A los niños les decimos que cuando tengan nietos Las Meninas tendrán que estar ahí, perfectas.





-¿Cómo se elige qué exponer?



-En principio el Prado lo que tiene más calidad pictórica está siempre expuesto. Entonces siempre está expuesto lo mejor, y cuando se hacen exposiciones temporales se potencian distintas temáticas, para poder sacar a la luz las que normalmente no están expuestas. Nos hemos dado cuenta que la riqueza del Prado es tan grande que la gente recibe mejor recorridos transversales, no les interesa tanto venir a una clase de Barroco, como venir a una en donde les muestras instrumentos musicales, vamos seleccionando pinturas donde aparecen instrumentos o vemos la moda a través de las pinturas. Se mira la colección de un punto de vista totalmente diferente y la gente lo acepta.



La grandeza del Museo del Prado a través de su historia y colecciones, a cargo de Paloma Málaga Shaw. Hoy, a las 20, gratis. Auditorio Museo Franklin Rawson.