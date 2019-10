Marcos Ordán

A cuatro días del estreno de “Que tire pa´ lante”, el último tema de Daddy Yankee, surgió en las redes sociales la polémica por un supuesto plagio de una canción de un artista argentino.

El sencillo del famoso reguetonero sería muy parecido a la canción "Puerta de acero", de la banda sanjuanina Mamá Ordán.

Daddy Yankee

Marcos Ordán, líder de la banda, dijo a Cadena 3: "Me sorprendió. En las redes me empezaron a escribir a mi canal de Youtube y me mandaron un video donde hay un pedacito que se parece".

"Mi tema dice: 'lo tiro, lo tiro y corro', y el de él dice: 'que tire, que tire pa'lante'", comparó.

Y añadió: "Mi canción tiene videoclip hace un mes, pero está publicada hace un año y medio, y la de él sólo cuatro días".

Sobre el presunto plagio, indicó: "No lo descarto pero tampoco puedo decir que lo sea, no juzgo artistas".