Imposible no encariñarse con estos estafadores de poca monta que recorren Buenos Aires desesperadamente para lograr un golpe que les cambie la vida. Ellos no tienen armas, ni despliegue tecnológico, porque fue filmada en el 2000 (sin celulares inteligentes, Facebook, Instagram o Google Maps) pero sí tienen el arte del engaño. Nueve reinas, la brillante ópera prima de Fabián Bielinsky, significó una bisagra en el cine nacional, por el modo de hacer películas y porque marcó un récord para la afluencia de público en las salas. También fue significativa para Ricardo Darín, que obtuvo un espaldarazo importante, obtuvo reconocimiento internacional y terminó de dar un giro a su carrera, eligiendo muy bien sus participaciones, convirtiéndose en "el' actor argentino, en un camino de 20 años, donde cuenta un Oscar (El secreto de sus ojos) y un gran éxito reciente como La odisea de los giles. Pero volviendo al film que celebra dos décadas, que tuvo como coprotagonista a Gastón Pauls, el propio Darín recordó cómo fueron aquellos años y cómo lo marcó la cinta de Bielinsky -con quien también trabajó en El Aura- quien falleció inesperadamente de un infarto en 2006 a los 47 años en un hotel de San Pablo.



"Me abrió una puerta no sólo para mi oficio sino también al mundo cinematográfico para afuera. Tuve la suerte de que Nueve reinas empezó a dar vueltas por el mundo al mismo tiempo que empezó a dar vueltas El hijo de la novia, de Campanella. Entonces me ofrecía la posibilidad de mostrarme en dos roles totalmente distintos, y para un actor eso es soñado" contó el actor en el programa Estamos conectados, que conduce Sergio Goycochea en la TV Pública, donde reunieron virtualmente al elenco de Nueve reinas.



Estrenada el 31 de agosto del 2000, con un elenco que completaron Leticia Brédice, Tomás Fonzi, Roly Serrano, Gabriel Goity y Leonardo Sbaraglia; la producción obtuvo 21 premios de festivales internacionales, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos cinematográficos del año, y años después Estados Unidos y la India hicieron sus versiones de la historia.



"Me dijo "me gustás pero sos demasiado simpático y no quiero que Marcos sea simpático, no quiero que le caiga bien a nadie, y vos sonreís y empieza a tener otro color". No quería que el personaje tuviera empatía con la audiencia porque Marcos era una lacra humana", compartió Darín que admitió que aunque trataron de ceñirse a las indicaciones de Bielinsky, algo no pudieron cumplir. "Lo curioso es que cuando un libro está tan bien escrito, como éste, hay una cosa que tiene que ver con la libertad del espectador: finalmente no logramos que el personaje no tuviera empatía con la platea. Los dos personajes fueron abrazados por la audiencia porque da un poco de ternura ver cómo estos dos giles creen que son los más maduros del mundo".



Quizás por esos giros hollywoodenses, pero con toques criollos, es que Nueve reinas comenzó a conquistar al público que no elegía al cine nacional, haciendo más amplio el sendero que otros realizadores importantes habían comenzado a transitar en los 90. Nueve reinas cumple 20 años, que no son nada, como dice el tango, porque muchas cosas siguen igual.



DATO



En su estreno, Nueve reinas fue un éxito y alcanzó un millón y medio de espectadores, una cifra deslumbrante para una producción nacional por aquellos años.