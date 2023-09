La vida de una modelo suele estar colmada de exigencias, fijadas por terceros o autoimpuestas, acerca del físico. Mucho más aún en el caso de las top models internacionales que viven de su imagen y deben cumplir a rajatablas con ciertos parámetros para subirse a una pasarela. Las cosas no han cambiado radicalmente en la actualidad, más allá de todas las manifestaciones en contra de estos mandatos que no solo afectan a las estrellas, sino también a sus admiradores. Pero es esa nueva actitud que está en la cresta de la ola, sumada a otro factor más que importante, es lo que le hizo bajar un cambio a Heidi Klum. Cierto es que la bellísima modelo alemana, mamá de tres hijos, ya no está en la cima de la fabulosa carrera que supo hacer, aunque a sus 50 años no se ha desvinculado de este mundo. Sin embargo, hay quien pudo doblarle la muñeca a los resabios de aquellas épocas y es nada menos que su esposo, 16 años menor. Lejos de obligarla a estar "perfecta' para disimular la diferencia de edad, el músico Tom Kaulitz -con quien contrajo matrimonio en 2019- la alienta a tomarse las cosas con calma y a no luchar a destajo contra el tiempo, tal como ella lo ha contado.

"En los últimos años, sobre todo desde que estoy con él, puedo decir que estoy mucho más relajada en este sentido", le dijo Klum a StyleWatch, y confesó que varias veces la ha alentado a comer un poco más. Y ella, pese a no entenderlo al principio, disfruta ahora de esta tregua, que se parece bastante a encontrar la paz.

La supermodelo, actriz y empresaria fue y sigue siendo un ícono de belleza alrededor del mundo, pero se ofusca cuando se rumorea que sigue una dieta muy baja en calorías para mantenerse.