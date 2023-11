FOTO MARCOS URISA

Tito Palacio, Fede Quiroga y Bola Vilaplana formaron "La Banda del Teatro", que hará su debut en sociedad el viernes próximo, en el Municipal de Capital.

Puede que no sea nada raro que técnicos de un teatro sean también músicos. Lo que sí es curioso, al menos en San Juan, es que esos técnicos abandonen sus puestos como sonidistas, iluminadores y demás, para subirse al escenario -en principio del mismo teatro- como una banda. Es el caso de "La Banda del Teatro", como se bautizó el power trío integrado por trabajadores del Cine-Teatro Municipal de Capital, al que -de cara al Festival de la música, que organizan cada noviembre desde 2012- se le ocurrió la buena iniciativa de treparse a las tablas, pero no sólo para preparar la escena para otros artistas, sino para hacer música. Carlos "Bola" Vilaplana, Roberto "Tito" Palacio y Fede Quiroga son los protagonistas de esta historia, que empezó a gestarse hace un mes, cuando puertas adentro del Municipal -que dirige Javier Gómez- planificaban la celebración por el Día de la Música, que se concretará el viernes próximo, con un concurrido tributo al "Flaco" Spinetta (ver aparte).



"Cuando entró Fede, que es baterista, bromeamos con 'ya tenemos la banda' y hablamos de tocar algo, alguna vez. Después, cuando se empezó a pensar en el Festival, dijimos '¿Y por qué no tocamos nosotros?'. Se lo contamos a Javier, le pareció interesante, entonces empezó a decantar la idea. Fuimos eligiendo las canciones y buscamos colegas para compartir el show y darle color de festival", relató a DIARIO DE CUYO Tito, último bajista de Huaykil y fundador de Signo Malo; quien hace cuatro años entró al teatro, donde hace iluminación y mantenimiento. Y, señalan, el disparador del combo que tendrá como invitado a Germán Güell.



"Tito fue el culpable, él largó la bomba y nos prendimos todos", confirmó Federico, el baterista que ingresó al teatro a comienzos de este año, para ocuparse "un poco de todo"; quien despunta el vicio en NDS, donde hace hip hop, pero también fue parte de proyectos como Kraken, entre otros. "Creo que es la primera vez de algo así, fue un sí de una", agregó Quiroga, quien confesó que el nombre del grupo fue "un chiste que quedó".



"Que estemos los tres en el Municipal es una casualidad. Sucede que los músicos en general tratan de aprender la técnica para sus shows, por eso muchas veces los técnicos en San Juan son músicos. Te empezás a meter en el sonido y de repente te encontrás operando una consola, una cosa lleva a la otra", contó Vilaplana, guitarrista que formó parte de Niños. "Es normal en bandas grandes que tienen su staff, como Los Tipitos, donde sus técnicos son músicos y a veces suben a tocar; pero así en un teatro como acá no he visto", agregó el más antiguo del Municipal, a cargo del sonido.



Primera vez juntos en escena, los tres aseguran que si bien se sienten en casa, ponerse del otro lado hace que sea diferente.



"Ese lugar es como mi pieza, pero cuando te subís a tocar, el escenario se hace gigante, la gente no se ve, cambia rotundamente. Es esa doble sensación ahora", compartió Tito. "Estamos trabajando todo el tiempo para los artistas y ahora estar del otro lado es un conjunto de emociones, estamos muy empilados", asintió Federico. "Mucha ilusión porque la gente habla de nosotros como técnicos, pero originalmente somos músicos. Estamos un poco nerviosos, pero confiados porque estamos ensayando mucho, más la gente amiga que se nos ha sumado", agregó Carlos en alusión a los cantantes y músicos que serán parte de la propuesta. También habrá videos, a cargo de Mario Videla, quien tiene un perfil dedicado a Spinetta y a su hijito, ya fallecido, que amaba su música. Se llama Dos murciélagos y es también en su honor que lo eligieron como nombre del show.



"Javier nos lo presentó y qué mejor que él hiciera las visuales. Es una de las cosas buenas que nos pasaron, se fue sumando gente de manera inesperada y bonita", subrayó Tito, quien asegura que "será una gran cofradía celebrando el día de la música".



Ahora bien ¿quién manejará la técnica? "¡Nosotros también! Me saco el saco y me pongo el pongo", rió Palacio. "Seguro estaremos haciendo de todo y en el Muni hay un equipo que nos ayudamos, nos re bancan", valoró Fede, que como sus compañeros, guarda el anhelo de que "La banda del Teatro" no se apague.



"Lo hemos planteado medio en chiste, pero como parece que los chistes se hacen realidad... es posible que pueda suceder", dijo Vilaplana. "Así como surgió, en esa total inocencia, puede que siga. Será sin exigencias, ver lo que pasa", agregó cauteloso Palacio, aunque ya están de acuerdo en que les gustaría hacer temas propios y por ahí algún cover de rock nacional. Y hasta tienen al posible cantante; Marcelo Guevara, quien les dio una gran mano cuando algún vocalista no podía asistir a los ensayos. Mientras tanto, disfrutan este corto e intenso viaje que culminará el viernes. O quizás ese sea sólo el comienzo.

>> Dos murciélagos: Homenaje a Luis A. Spinetta

El show será el viernes 24, a las 21:30 hs, en el Cine- Teatro Municipal de Capital. Las entradas cuestan $1500 y pueden adquirirse a través de la plataforma www.imaxia.com y en boletería el mismo día del espectáculo.

Además, hasta el 25 de noviembre también habrá una instalación de cuadros en el hall del Teatro, a cargo de Maxi Quiroga y Juan Cáceres (de 9 a 13 y de 17 a 21 hs).

Banda del teatro

• Post crucifixión - Andrés Rimolo

• Algo flota en la laguna - Ceci Tejada

• Hola dulce viento - Emi Voiro

Namaste banda

• Rezo

• Seguir viviendo sin tu amor

Juan Carlos Rubio, Cande

Mallea y Luciano Gutiérrez

• Quedándote o yéndote

• Todos estos años de gente

• Cheques (Acústico)

La llaga tango

• Barro tal vez

• Ana no duerme

Leo Belli, Chelo Laspiur,

Pablo Salla, Santi Molina

• El mar es de llanto

• Camafeo

Banda del Teatro

• Atado a tu frontera - Paula Pedrozo

• Perdido en ti - Grego Gelvez

• Ven vení - Pablo Salla

• Ya no mires atrás - Marcelo Guevara

• No te alejes tanto de mí - Guada

de la Fuente