Darío Barassi (38) volvió a sorprender a sus seguidores este lunes con un recuerdo de San Juan. El conductor del Trece compartió una foto de su adolescencia y analizó su look y su pasado junto a sus compañeros de la escuela, por lo que despertó cientos de comentarios.

En su cuenta de Instagram -donde lo siguen más de 3 millones de personas- Darío compartió una foto que encontró en el cajón de los recuerdos, en la que se lo ve junto a tres compañeros de la secundaria.

El actor se sorprendió él mismo de la imagen que halló entre sus cosas y no dudó en subirla a su cuenta @dariobarassi. Allí, se lo ve posando junto al “grupo de los facheros” de la escuela y bromeó con el hecho de que él no debía participar de esa foto porque no cumplía con los estándares para hacerlo.

“Este era el grupo de los facheros. No sé q hago ahí”, escribió en tono irónico Barassi al pie de la publicación. Y luego lanzó algunos de sus pensamientos al ver la foto de al menos unos 20 años atrás.

“Xq me vestía de elefante?!? No lo sé. Estaba flaco. Igual era virgen”, continuó el humorista haciendo alusión a su ropa y aspecto físico, el cual consideró que cambió bastante con el paso de los años.

Sin embargo, se mostró emotivo al recordar esa etapa de su vida en la provincia de San Juan donde es oriundo. “Qué lindos estos monos. Qué lindo el colegio . Qué lindo SJ”, cerró el conductor de 100 Argentinos Dicen.

“Neeño que haces hay???”, “Una brisa a Chandler Bing jajaja”, “Esa facha ya viene de chico entonces”, “Alguien más lo leyó como San Juanino?”, “Casi moris virgen, bello”, fueron algunos de los comentarios que provocó el sanjuanino con su publicación.

Fuente: Vía País