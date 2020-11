Leo Páez es contrabajista y es sanjuanino. Pasó por el Departamento de Música de la UNSJ y hace más de una década partió a Buenos Aires para seguir estudiando. Egresó del Conservatorio Superior Manuel de Falla y "se fue quedando", como dice. Allí sentó base y comenzó una carrera que, entre otros proyectos, lo llevó a formar parte de la Antigua Jazz Band, con la que vino a San Juan el año pasado para tocar en el Teatro del Bicentenario. Pero hoy sus comprovincianos (y muchos más) podrán volver a escucharlo, ahora vía streaming y con otro formato. Stompin' at the swing se llama el espectáculo de música y danza que saldrá desde el Oliverio Girondo Espacio Cultural y donde el swing de los años dorados -entre los '20 y los '40- es protagonista. Y para ponerlo sobre tablas, "un trío de músicos y una pareja de bailarines que recrean escenas clásicas y rutinas tradicionales, para transportar al espectador en el tiempo", dice la carta de presentación. Grabado con equipos de filmación de primer nivel, el show cuenta con dirección artística de Eugenia Della Lata, pionera de esta danza en el país y una de las creadoras del movimiento Swing Dance en Argentina, propuesta que al estilo de las milongas o clubes de salsa -donde se puede tomar una clase de baile, se puede bailar y ver el espectáculo- sigue ganando terreno.



"Esta movida creció mucho en Buenos Aires y abrió espacios nuevos para los músicos, algo que es muy bueno porque acá es inagotable la búsqueda de espacios para expresarse, más en estos tiempos", valoró Leo, quien también consideró la posibilidad que les brinda el streaming. Es que si bien en un primer momento pensó que los shows por esta vía tenían fecha de vencimiento, con el tiempo y las experiencias se dio cuenta que la gente les va tomando la mano; "y me parece que por un largo tiempo va a ser la única forma de ver propuestas nuevas, porque hay todavía muchas restricciones y se puede tocar en muy pocos lugares". Y añadió: "Además, en mi caso por ejemplo, me da la oportunidad de llegar a San Juan y a otros lugares. Directamente cruza las fronteras. Es como un oasis. Igual la sensación es rarísima, porque terminás de tocar y no hay ningún aplauso, solo tres o cuatro personas y cámaras. Igual, bueno, te vas acostumbrando".



Respecto del género, el contrabajista comentó que "la estética de la música tiene puntos en común con lo que hacemos en la Antigua Jazz Band. Si bien lo que presentamos es un poco lo que hacía el trío de Nat King Cole, que es anterior al repertorio que hacemos con la Antigua, a la distancia son muy parecidos". "Tiene una particularidad estética que hay que trabajar muy bien para que suene dentro de ese estilo, como armar las líneas de bajo. No puedo tocar igual que si tocara música de Miles Davis, por ejemplo, porque no va a sonar bien. Esos son los desafíos", apuntó el flamante papá de Paz, ya listo y con muchas ganas de salir a escena, de volver a expresarse.



El Dato



El show es hoy a las 21.15 hs. Entradas y transmisión por www.livepass.com.ar. Precio base: $500 (más cargo por servicio).







FOTO GENTILEZA Virginia Moreno

Leo Páez (junto a Lucas Ferrari al piano), de regreso en San Juan, pero ahora en formato streaming.