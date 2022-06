"Esto es para todos ustedes, para San Juan y para las generaciones venideras. Sean testigos de su nacimiento, que perdure en el tiempo con el apoyo de todos' dice el programa del concierto que esta noche tendrá lugar en el Auditorio Juan Victoria. Uno que se perfila como un hito en la línea de tiempo musical de la provincia, ya que se trata del debut de "Solemne Sonorus, Banda Sinfónica de la UNSJ', una nueva formación dirigida por el trombonista venezolano Miguel Sánchez, cuya particularidad no radica solo en su condición de "flamante'. Más de 70 personas componen ad honorem esta agrupación que integra a distintas generaciones, donde pequeños alumnos interactúan con estudiantes avanzados e incluso músicos ya jubilados. Quizás sea ese el rasgo especial más visible de esta populosa formación, pero sin dudas no el único. En cuanto a los instrumentos, contará por ejemplo con 12 saxofones, 11 trombones y 2 tubas, lo que sin dudas le imprimirá una sonoridad particular; y por el lado del repertorio, también será muy versátil, puesto que, por ejemplo, sumará transcripciones de obras de orquesta para banda. Además, si bien el estreno será en el Auditorio -y están más que felices de contar con esta plataforma de lanzamiento- sus presentaciones no se reducirán a una sala tradicional de conciertos, ya que contempla un fin social y también didáctico, puesto que se explicará de manera simple cómo fue concebida la obra, "para que el público pueda conectarse con la idea principal del compositor'.

"Es la primera vez que se hace aquí, al menos que se recuerde, una banda sinfónica con más de 70 músicos en escena. Tenemos personas de 8 años hasta de 69, estudiantes, egresados y jubilados; es muy bonito que pueden socializar y a su vez es una convocatoria muy significativa, porque es ad honorem. El proyecto surgió especialmente con la idea de que se beneficien los estudiantes de música, que no tienen un espacio para tocar. Una banda sinfónica que atraviesa doce cátedras, todos los vientos, percusión, cello y contrabajo', explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO Sánchez, titular de la cátedra de Trombón, quien hizo una pausa en el programa que ofrecerán hoy: un corpus de siete obras -número nada frecuente por cierto, ya que por lo general, comparó, una Sinfónica hace tres- donde sonarán por ejemplo Summertime, de Gershwin; Juego de Tronos, de Djawadi; y la primera audición de de una obra breve realizada por uno de los integrantes de la banda, Jorge Godoy, músico y compositor de 19 años que presentará su The silver rangers.



"Estamos muy contentos y vamos a poner todo para que esta banda se sostenga, porque la verdad que la Ciudad lo necesita. Hay muchos buenos músicos en San Juan pero no hay muchos lugares poder tocar. Queremos que todos los flautistas puedan tocar, que todos los chicos de saxofón que no siempre tienen la oportunidad de tocar en la Orquesta, toquen continuamente. También queremos ir a lugares más vulnerables, como centros penitenciarios, hospitales, barrios carenciados, ancianatos, para que la gente también se sienta incluida en un proyecto como éste. Unir a la sociedad y que la música de nuestros músicos llegue a todos los rincones', se explayó Sánchez, que explicó el nombre de la banda. "Solemne es algo muy ligado a lo sublime y lo veo en relación a lo que genera el sonido en la gente, una forma de conectar a generaciones. Y sonorus, porque es un sonido grandioso, no estridente pero sí envolvente, por la cantidad de instrumentistas que tenemos'.



En paralelo, Sánchez volvió a hacer hincapié en la necesidad de la comunidad educativa de la Escuela de Música de contar con su edificio y también con instrumentos, ya que no todos los alumnos pueden costearse uno y los que la institución tiene son pocos, algunos ya viejos; y hay algunos con los que ni cuenta. "Por ejemplo, la banda necesita 8 clarinetes y tenemos solo uno', puntualizó Sánchez, que espera que gobierno, instituciones y empresas puedan colaborar con este objetivo. "En la banda hay mucho talento y buena disposición, se ha trabajado a voluntad, a piel desnuda como se dice, con mucha colaboración y, claro, el apoyo de la Escuela de Música y del Auditorio. Y si con lo que tenemos van a escuchar lo que van a escuchar mañana (por hoy), ni pensar lo que se podría lograr con los elementos que necesitamos', agregó el director, esperanzado en que otras voluntades se sumen al objetivo: dotar a San Juan de una banda sinfónica como las que tienen grandes ciudades del país.



DATO

Para agendar

Solemne Sonorus tendrá su presentación en sociedad hoy a las 20.30 hs en el Auditorio Juan Victoria. La entrada es libre y gratuita, por orden de llegada hasta completar capacidad de la sala.



Programa: Overtura Festiva, de Dmitri Shostakovich (arr. Donald Hunsberger); Summertime, de George Gershwin (arr. Guy Bergeron); Lake of the moon, de Kevin Houben; A song for Japan, de Esteven Verlhest; Juego de tronos, de Ramin Djawadi (arr. Frank Bernaerts), The silver rangers, estreno mundial de Jorge Godoy (San Juan); y Mambo, de Leonard Bernstein (arr. Ian Polster).