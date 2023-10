La Sociedad Argentina de Escritores (Sade) San Juan dejará habilitada mañana su primera biblioteca institucional, con la particularidad de que será un compendio de libros itinerante que prestará en comodato de manera gratuita a instituciones sociales de la provincia. La "Biblioteca dinámica", como la llamaron, está integrada por títulos de autores sanjuaninos que viajarán dentro de un mueble de madera con rueditas a cada lugar que lo solicite. No hay antecedentes en la Sade nacional de una iniciativa como esta y que implicará una notable difusión de los autores locales. Maximiliano Martín, presidente de la institución que nuclea a los escritores, contó a DIARIO DE CUYO que fue una idea suya, como alumno avanzado del Instituto de Bibliotecología Mariano Moreno, y que desarrolló el proyecto enfocado en la Sade.



"Sade tenía gran cantidad de material que se había reunido a lo largo de los años que estaba guardado porque no había un espacio físico en el cual distribuir, prestar. Consideré que la falta de espacio físico no debía ser un limitante. Entonces a raíz de eso creé la Biblioteca dinámica, que es una estructura móvil bastante fácil de trasladar", dijo Martín. Se trata, entonces, de un mueble realizado en MDF, con una altura de 70 cm por 50 cm de ancho y 30 cm de profundidad. Tiene puertas con llave y ruedas para facilitar su traslado. En total caben ahí unos 80 libros que irán variando de acuerdo a quién la pida. El joven escritor aseguró que el proyecto está pensado especialmente para bibliotecas populares y públicas que no cuenten con un espacio dedicado a autores sanjuaninos, centros de jubilados, comedores y merenderos, escuelas públicas y privadas, primarias y secundarias, institutos de educación superior públicos y privados con interés en la literatura y la producción local, hospitales, clínicas e instituciones médicas que cuenten con servicio de internación, como así también residencias de adultos mayores, de menores y uniones vecinales.



El préstamo no se realiza libro a libro, sino que se facilita la biblioteca completa en comodato. Por el espacio físico entran unos 80 libros, pero el acervo total de Sade es de casi 120 libros (que aumentará después por una donación que están por recibir) y se cambiará el contenido que se envíe según el interés o rango de edad, ya que también hay algunos títulos infantiles.



El traslado corre por cuenta de quien la solicite y podrá enviarse a todos los departamentos. "Claro que hacia departamentos alejados dependerá de la disponibilidad del momento" apuntó el joven que además tiene preparado un protocolo de préstamo y sugerencias para que los solicitantes de la biblioteca dinámica puedan organizar su uso, porque será decisión de ellos si se lee en el lugar o harán préstamos domiciliarios.



"Cuando entregamos, firman un comodato donde se detalla qué libros se entregan, cómo tienen volver, les explicamos cómo gestionar el material, cómo prestarlo de manera idónea y quedamos en contacto permanente. Sugerimos una lectura en el lugar, por el cuidado del material, pero no estamos cerrados al préstamo domiciliario" aseguró. Para solicitar la Biblioteca Dinámica y también para ofrecer donaciones de libros, podrán contactarse al mail bibliosadesj@yahoo.com.



Martín es presidente de Sade desde el año pasado a raíz del fallecimiento de la por entonces presidenta, Gloria María Castro. "Desde 2011 soy parte de Sade como autor. Tras el triste fallecimiento de Gloria, que ocurrió unos días antes de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, yo viajé como coordinador con los autores que iban a presentar su material, para que se pudieran hacer las actividades. Creo que les gustó mi desempeño, por eso me propusieron en asamblea para estar a cargo", relató Martín, que además, desde hace algunas semanas integra la comisión nacional de la institución.



Mañana también se anunciará la realización del Laboratorio de escritura Rayuela, con el auspicio de la Sade, los sábados, a cargo de la bibliotecaria Virginia Ponce.

Un poco de historia

La Sociedad Argentina de Escritores (Sade) fue fundada el 8 de noviembre de 1928 por Rómulo Zavala, siendo presidida en ese momento por Leopoldo Lugones y Horacio Quiroga. Es una organización cultural cuyo objetivo "es representar, administrar y defender los intereses profesionales de los escritores, proteger el respeto y la dignidad que merecen y contribuir al enaltecimiento de la profesión, además de fomentar y difundir la literatura argentina".



La filial sanjuanina fue fundada, con objetivos similares a los de la institución nacional, el 11 de septiembre de 1956 en la Biblioteca Franklin, por Antonio de la Torre, quien fue su primer presidente. Entre los autores destacados de la institución se nombran a Ofelia Zúccoli, Fernando Mó, Nora Aubone, María del Carmen Reverendo, Antonio Aguilar, Nélida Ballo, Elías Pósleman, entre otros.



Actualmente la institución acompaña al autor en el proceso de edición, aunque solamente puede financiar las antologías propias. La más reciente, es la editada el año pasado, "Contemplación y canto" que es un homenaje a los autores de Sade fallecidos los últimos años.

Autores disponibles

El catálogo de la Biblioteca Dinámica de Sade cuenta hasta la fecha con libros de más de 40 autores individuales y cerca de 70 contando aquellos incluidos en antologías. El fondo bibliográfico total de la Biblioteca supera el centenar de libros y continúa en expansión gracias a las donaciones de los autores y la búsqueda permanente de nuevo material.

Algunos de los autores cuyo material podrá encontrarse en la Biblioteca Dinámica son: Leónidas Escudero, Nora Aubone de De La Torre, Silvina Atencio,Carlos Buscemi, Elvio Bussino, Miriam Fonseca, Violeta Pérez Lobos, Elías Pósleman, Fanny Escolar de Siere, Yolanda Quiroga, María del Carmen Reverendo, Nora Pin, Guillermo Videla Natalia Rearte, Ernesta Rombolá de Belbruno, Virginia Ponce, Matías Germán Rodríguez y L.E. Karam, entre otros.