Este domingo se vivió la segunda gala de eliminación de la nueva temporada de Masterchef Celebrity, en la que Candela Vetrano, Cae, Fernando Carlos, Andrea Rincón, Juanse, Dani La Chepi y María O´ Donell competían por seguir en el reality. El desafío de la noche consistía en preparar dos rogeles: uno grande de ocho capas y otro chico, de cuatro, en los que cada participante debía agregarle su toque de creatividad. Los concursantes tenían 70 minutos para lograrlo y, en esta oportunidad, no debieron pasar por el mercado, ya que todos los ingredientes, e inclusive la receta, les fueron facilitados en su mesada. Sin embargo, la prueba no sería tan sencilla como ellos pensaban.

Como ya es costumbre de en el certamen, los restantes participantes que conservaron su delantal blanco subieron al balcón, donde algunos cobraron protagonismo por la cantidad de indicaciones que les daban a sus compañeros para ayudarlos. Ese fue el caso de Georgina Barbarossa, quien fue criticada por sus apabullantes sugerencias. “Los de balcón necesitamos un bozal legal, lo mío es imparable”, reconoció la propia actriz.

Otro de los momentos desopilantes se dio cuando Alex Caniggia, una de las revelaciones del ciclo, se comparó a sí mismo con un auto de alta gama. Fue cuando Santiago Del Moro elogió su look y el mediático le contestó: “Nada más que me taparon con el delantal. Es como tener el Ferrari en el garage y ponerle la funda para taparlo”, lanzó sin filtros. El hermano de Charlotte ya había generado polémica con una publicación reciente en sus redes sociales que hizo en contra de sus compañeros. “Soy para Dios la mejor creación... Lindo y ganador una buena combinación...No compitan conmigo, yo no tengo oposición... Y no traten de imitarme soy de limitada edición” (SIC), escribió en su cuenta de Instagram.

Luego de finalizado el tiempo, el jurado comenzó con las devoluciones y, para sorpresa de muchos, eligió el postre de Rincón como el mejor de la noche. “No puedo creer que hayas presentado esto”, le dijo Germán Martitegui a la ex del Mono de Kapanga. Y agregó: “Es espectacular”. La Chepi quedó en segundo lugar, con otras muy buenas devoluciones del jurado. Luego llegó el turno de María, Juanse y Candela, quienes según los jueces tienen “mucho por mejorar”, pero lograron el pase a la siguiente instancia del certamen.

Por último, hicieron pasar a Fernando Carlos y a Cae, quienes según Donato De Santis, “no estuvieron a la altura” y cometieron una “cantidad impresionante de errores”. Finalmente, el jurado determinó que el eliminado sea Cae. “No termino de reaccionar, pensé que podía zafar”, dijo el cantante en el backstage. “Hasta acá llegamos, un mal partido te deja afuera, es muy complejo trabajar con el tiempo que tenemos, la vara está muy alta”, agregó frente a los jueces.

A pesar de la decisión que tuvieron que tomar, los tres chefs se mostraron conmovidos a la hora de despedir al intérprete. “Gracias por tu alegría, tu buena onda, las canciones, te deseo lo mejor y que sigas cocinando”, le expresó Germán. En tanto, Damián Betular señaló: “Gracias por alegrarnos”. Y, por último, el italiano le dijo: “Te queremos agradecer por todo lo que hiciste”. El conductor del ciclo tampoco fue ajeno a la emoción que se sintió en el estudio: “Mirale la cara a tus compañeros, eso habla de lo que sembraste vos”, le expresó al tiempo que se enfocaban los tristes rostros del resto de los participantes “Es un placer para mi estar en Telefe, nací acá, gracias por haberme convocado”, finalizó Cae.