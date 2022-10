FOTO: Daniel Arias

Esta noche el escenario del Auditorio Juan Victoria recibirá una novel formación. Se trata de la Banda Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, integrada por alumnos y profesores del Departamento de Música de la FFHA, que suman casi 70 instrumentistas y brindarán el concierto "Fiesta".



"Este concierto sirve de presentación del proyecto a la universidad, buscamos que sea aceptado" para que se pueda formalizar la creación de la banda, comentó a DIARIO DE CUYO el maestro Luis Querales, solista de fagot de la Orquesta Sinfónica, titular de la Cátedra del mismo instrumento en el Departamento de música y director de esta agrupación. Explicó que la idea surgió a principio de año, en un grupo de trabajo que integra junto "a Miguel Sánchez, Franklin Moreno, Mariana Cuadra y Melisa Sánchez" y que esta noche es el segunda vez que actúan, contando el concierto piloto que dieron en julio.



"Hace 20 años que no había aquí una banda sinfónica, la que hubo funcionó por poco tiempo, entonces queremos rescatar este tipo de formación y darle un espacio a todos los chicos de que tocan vientos en el Departamento, porque con la Orquesta Sinfónica no es suficiente. Hay muchos instrumentos que sí se usan en la banda y no son habituales en la orquesta, como el saxofón. Además, en una orquesta no se admiten tanta cantidad de metales (trompetas, trombones, tubas, cornos), porque no son necesarios normalmente y en la banda tenemos casi 20" explicó Querales sobre el funcionamiento de la formación a la que se suman los "vientos de madera" grupo integrado por los oboes, fagots, clarinetes y flautas traversas, que aunque actualmente se fabrican de metal, antes eran de madera y su función dentro de la formación es de "viento madera", dijo el conductor que estudió dirección orquestal con el maestro Emmanuel Siffert.



Sobre la importancia de la formación de la banda, el director dijo que "implica poder acceder a música que antes no se escuchaba, es tener otra agrupación que sume a la cultura de la provincia y para la comunidad, implica conocer la existencia de otras formaciones sinfónicas más allá de la Orquesta" resaltó el maestro nacido en Venezuela, quien aportó que la diferencia entre una orquesta sinfónica y una banda sinfónica es que la mayoría de los instrumentos de la segunda, son vientos y ambas son sinfónicas, por la presencia de cuerdas. En este caso, la Banda Sinfónica de la UNSJ, tiene casi 60 vientos, piano, una guitarra, cinco percusionistas, tres contrabajos y tres violonchelos.



Querales resaltó que la participación de los profesores integrantes de la Orquesta Sinfónica tiene que ver con "un rol de apoyo más que nada para sus alumnos, pero los protagonistas de la banda son los alumnos". Contó, además, que hace un tiempo se abrió convocatoria a músicos que no fueran parte del Departamento y sumaron así algunos integrantes. Querales reconoció que dirigir esta banda implica "asumir un reto", puesto que aunque tiene experiencia en ensambles juveniles en Chile y en Perú, no es lo mismo la complejidad de esta formación.



Sobre el repertorio contó que es variado y que "invita a la celebración" y de ahí el título del concierto. "Abrimos con la Obertura festiva de Shostakovich, un compositor ruso, que tiene esta obra muy alegre y que permite mostrar toda la sonoridad de la banda, después hay un viaje por muchos lugares a través de distintas piezas: obras de Brasil, música latina, una obra que evoca la cordillera de Los Andes, jazz y un par de temas de películas" detalló e hizo hincapié en el estreno mundial de "Un solo camino" compuesta por Santiago Irusta, alumno e integrante de la banda.

EL DATO

Fiesta. Concierto de la Banda Sinfónica de la UNSJ. 21.30 en el Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.