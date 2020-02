El escenario Dolby Theather de Los Ángeles, en la apertura de la gala, mostró como es habitual una pomposa presentación.



Por segunda vez consecutiva, la gala de la 92° entrega de los Premios Oscar de la Academia, no contó con un único maestro de ceremonias, sino que los propios actores y actrices fueron los protagonistas de toda la fiesta. Una fiesta por y para las propias estrellas del espectáculo. El epicentro de la gala fue como es tradicional en el Teatro Dolby de Los Ángeles y fue iniciada por el show musical encabezado por la actriz y cantante Janelle Monae. Con un lujoso vestuario y puesta coreográfica, como es habitual en estos eventos, fue el comienzo que dejó expectantes a los asistentes y seguido de ello, el pase de humor con Steve Martin y Chris Rock quienes no se guardaron bromas respecto a los entretelones del show y en referencia a las películas favoritas de esta temporada a ganar la preciada estatuilla. Pasando a lo más importante, la primera estatuilla de uno de los rubros destacados, fue para Brad Pitt, a mejor actor de reparto.



Regina King lo anunció dando la famosa frase: "El ganador es... ¡Brad Pritt!". "Gracias. Es un honor de honores... La industria del cine no sería tan buena sin (Quentin) Tarantino", destacó el actor sobre el director de Había una vez en Hollywood. Luego le llegó el turno a Toy Story 4 como mejor largometraje animado.



Uno de los momentos más especiales de la noche fue la interpretación del tema Into the unknow de Frozen 2 con 11 artistas que interpretaron a Elsa y lo hicieron en diferentes idiomas.



Pero la gran sorpresa, o no tanto, en el comienzo de la ceremonia, el premio al mejor guión para Parásito: "Aunque no haces películas para representar a mi país, es el primer Oscar para Corea del Sur", dijo a puro orgullo Bong Joon-ho, el director de esta obra maestra. Taika Waititi, por cierto, se quedó con el mejor guión adaptado por JoJo Rabbit. Mientras que el Oscar al mejor documental fue para American Factory, que narra la historia de un multimillonario chino que decide abrir una fábrica en la base de una planta abandonada de General Motors, en Ohio. Al cierre de esta edición, Laura Dern, por "Historia de un matrimonio", se quedó con el premio a mejor actriz de reparto, cuyo papel de abogada implacable, le hizo poseedora de su primera distinción en su carrera (ya había sido nominada en otras dos ocasiones), en su discurso dijo entre lágrimas: "Dicen que no debes conocer a tus héroes, pero si tienes la bendición, son tus padres. ¡Ellos son mis héroes!".



Quedaba por saber quiénes ganarían a mejor película, mejor director y mejor actor y actriz principal. Como siempre, hasta la última hora de la gala, era todo un hermetismo por saber quién se quedaría con tales premios.



Brad Pitt se quedó con el Oscar a mejor actor de reparto

El director coreano recibió el premio a mejor guión por Parásito, de manos de Keanu Reeves.





Taika Waititi, el creador de "Jojo Rabbit", ganando una de las estatuillas a mejor guión adaptado.





Jonas Rivera, Mark Nielsen y Josh Cooley, contentos por el galardón por haber producido "Toy Story 4".

Laura Dern se consagró con su primer Oscar como actriz de reparto. Scarlett Johansson, compañera en Historia de un matrimonio, pero competidora por JoJo Rabbit, fue a felicitarla.