LOS VIDELA celebraron sus 20 años de trayectoria en el Festival de Cosquín a puro folclore cuyano, del que han hecho su identidad y su bandera.

"Gracias Cosquín por abrirle las puertas a la música cuyana!!!" escribieron Los Videla en sus redes, concluido su segundo paso por el Festival Nacional de Folclore. Fue luego del movido y aplaudido show de Facundo Toro, que cuando los locutores ya lo estaban despidiendo, se tomó la licencia de hacer un bis con el público. El show que esperaban ansiosos los sanjuaninos, de manera presencial y por la tele, comenzó sobre la 1.20 hs del martes y duró los 20 minutos de reloj que les dio la comisión, espacio que incluyó el homenaje a Claudia Pirán (ver aparte). Lo cierto es que su tiempo en el Atahualpa Yupanqui, más allá de que pudiera ser considerado escaso comparado con otras actuaciones monótonas y extensas a lo largo de estas lunas, pasó bastante rápido y eso puede ser una buena señal.

La dupla encabezada por los hermanos Noemí y Claudio, acompañados en escena por sus músicos, Carla Pereyra, Emanuel Rodríguez y Jonatan Vera (uno de los mejores guitarristas de la provincia, que lució su talento y a quien la cámara tomó en varios planos cortos), desplegó su clásica energía y arenga festivalera a lo largo de los cuatro temas que entonaron en el Atahualpa Yupanqui. Siguiendo una estructura similar a la de 2022, cuando debutaron en este festival tras su triunfo en los Espectáculos Callejeros del 2020 (el encuentro no se hizo en 2021 por la pandemia), el grupo que está celebrando sus 20 años de vida abrió con uno de sus caballitos de batalla, la cueca La Vinajera, de Félix Dardo Palorma. Y como no hay cueca sin gato, como le enseñaron a los no cuyanos, siguieron con Gatito del sin apuro, de Mercado-Guzmán.

"¡Che, que están bailando lindo! ¡Está encendida la plaza!" lanzó la cantante, que antes había presentado al combo con un "¡Buenas noches, Cosquín, venimos de San Juan!".



Inmediatamente después comenzó a sonar la alegre tonada Hoy me pagas con olvido, de Villafañe-López . Y para cerrar, eligieron Los 60 granaderos, la popular cueca de Hilario Cuadros y Félix Pérez Cardozo, que dedicaron a los combatientes de Malvinas. A modo de introducción, Noemí hizo un recitado, glosas de Darío Bence, como en 2022 (en aquella oportunidad fue una emocionada y emocionante versión del texto que incluye Cochero e" plaza, que Cosquín ovacionó).



A lo largo de la presentación, la platea respondió a los embajadores de Cuyo, que más de una vez pidieron "¡Manos, manos!" y gritos cuyanos; incluso se vio a algunas parejas bailando en los pasillos de la plaza.

"Lo viví con mucha emoción y felices de que tengan en cuenta a la música cuyana", expresó Noemí a DIARIO DE CUYO. "Sentimos mucha emoción ya que amamos nosotros nuestra música y que recibiera el aplauso y el respeto de la Próspero Molina es algo inolvidable", agregó la artista, quien contó que para la selección de repertorio tuvieron en cuenta dos cosas: su aniversario, por eso "arrancamos con una de las primeras cuecas que aprendimos"; y el hecho de que representaban a Cuyo, algo que no dejaron de enfatizar a lo largo de toda su actuación.



"El cariño de la gente fue muy emocionante, el respeto y el recibimiento a la música cuyana es para destacar", sumó en la misma sintonía Claudio, que calificó como "un orgullo" y "muy emocionante" este retorno. "La gente se prende y esa buena energía llega al escenario. Ver a la gente pegar un grito cuyano, bailar cuecas, gatos, es muy emocionante", añadió la segunda voz de la banda que seguirá celebrando sus dos décadas de vida por distintos puntos del país, luego de esta farrita que daba para más, pero -reglas de juego- el show debía continuar.

> Homenaje a Claudia Pirán

Sencillo, el recuerdo (que no había sido anunciado) tuvo lugar en la previa de Los Videla. Noemí entró junto a Emilio Pereyra (hijo de Pirán) en bombo y a Jonatan Vera en guitarra; y mientras proyectaban imágenes de la cantora fallecida el año pasado, empezó a cantar nada menos que la exquisita y exigente Zamba del Laurel, que Pirán -con su privilegiada voz- entonó como nadie y hasta ahora nadie como ella.

"Fue una idea de la Comisión, al igual que la elección del tema. Nosotros lo sumamos al hijo de Claudia, ya que nos parecía importante su presencia. La reacción de la gente fue de mucha emoción ya que todos sabemos lo que significó Claudia para Cosquín y nosotros sabíamos lo que significaba para ella Cosquín", contó Noemí. "Nos pidieron que sea sorpresa", acotó Claudio sobre este modesto tributo a quien fue destacada de los Espectáculos Callejeros, Consagración y madrina del Cosquín de Peña.