El lunes pasado, otra voz sanjuanina cautivó al jurado en el programa musical conducido por Marley. Se trata de Emilia Soler, una joven de 20 años que con su interpretación de "At last" logró dar vuelta todos los sillones: primero Montaner y Lali, luego La Sole y finalmente Mau y Ricky, sobre el final de su actuación. Emilia contó que canta desde pequeña y que actualmente lo hace como hobby, aunque declaró que es un sueño sin "plan B". "Me estoy por largar a llorar", atinó a decir simpática de cara a los cinco, antes de escuchar las devoluciones de rigor. "La rompiste", arrancó Lali, quien le manifestó que su voz y su "onda" conformaban "un combo soñado"; y que la elección del tema hablaba de su capacidad vocal. Ricky elogió que no tuviera Plan B para sus sueños y La Sole le confesó que le atraía que fuera "como un cascabel de alegría", que tenía una voz impecable y que le gustó que se entregara a la canción. "Tu voz es una cosa que se clava en el corazón, emocionas, tienes una voz que conmueve", concluyó Montaner. Hora de la verdad, Emilia se quedó en el team de Lali. De este modo, es el cuarto crédito local que supera las audiciones a ciegas luego de Dandara Guimaraes Mestre (equipo Montaner), Lucas Bongiovanni (Lali) y Andrés Cantos (Montaner).