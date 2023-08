Ania Banchig. La cantante sanjuanina habló de su experiencia como corista del famoso grupo salteño.

Está feliz. Orgullosa del camino recorrido, evalúa el trabajo como un reconocimiento a su esfuerzo. La cantante sanjuanina Ania Banchig acaba de debutar como una de las coristas de Los Nocheros, en el relanzamiento como trío del tradicional grupo, tras el retiro artístico de Kike Teruel.



Ania comparte tarea con Jimena Teruel -hija de Mario, hermana de Álvaro- y Santino Moreno, hijo de Jimena. Los tres son parte del nuevo enfoque musical del proyecto, que se presentó la semana pasada en el Fogón de los Trabajadores en Salta y es la primera vez que el famoso conjunto suma voces femeninas.



"Estoy super feliz, contenta por la oportunidad' dijo a DIARIO DE CUYO la artista de 33 años, que en 2016 se fue a Buenos Aires a perfeccionarse en canto. Fue una de sus maestras, Patricia Pacheco, quien le contó de esta posibilidad y la propuso para el puesto. Tener disponibilidad horaria era uno de los requisitos.



"Lo pensé, le dije que sí, que sería un placer para mí. Ellos a fines de junio me contactaron para convocarme y empezar a trabajar'. Habían visto su trabajo por videos y la primera confirmación fue cuando Álvaro comenzó a seguirla en Instagram y después la llamaron por teléfono.

"Es un privilegio, sobre todo porque crecí escuchando a Los Nocheros, ha sido la banda referente de folclore en casa, en mis primeros años de actividad coral en San Juan, a mi director Carlos Stancoff le encantaban y usaba muchos arreglos, así que estoy muy emocionada por todo lo que voy a aprender en este camino' comentó la joven artista, que estudió canto lírico en la UNSJ y en Buenos Aires abordó otros géneros, como el jazz o el soul; estuvo en la academia de Sebastián Mellino y continúa como alumna de la Escuela de Música Contemporánea (EMC). Justo el año pasado había comenzado a lanzar su proyecto como cantautora, para el que lanzó un EP en 2022 con algunos temas de su autoría y otros de Enzo Pérez. Sobre cómo será su rutina artística, Ania contó que aún no están definidas nuevas fechas y que podrá seguir desarrollando su carrera individual mientras tanto y estar disponible cuando la llamen.

"Voy cayendo de a poco. En esos días previos compartimos mucho, los conocí más en la intimidad, eso hizo que sintiera más esa cercanía y después en el escenario pensé "guauu, son Los Nocheros. ¡Mirá donde estoy!". Súper lindo para una que viene de afuera, sentir eso y no intimidarse pero sí respetando que son ellos... Tenés esos momentitos de pensar "quién lo iba a decir'''. confesó la cantante que se instaló durante 20 días en Salta para ensayar el primer show, junto a Patricia Pacheco, como encargada de los nuevos arreglos vocales del repertorio, que luego termina de aprobar Mario.

Debut. El primer concierto en el que participó Ania ( primera, de lentes) fue el miércoles pasado en el Fogón de los trabajadores, en Salta.



"La producción se encargó de todo, de los traslados, estadía, viáticos, todo muy bien, todos los días ensayábamos. El último fin de semana se juntó toda la banda, porque hay chicos de Córdoba y Catamarca. Todos son muy cálidos, yo al comienzo decía "me siento tan cómoda", que me sorprendía, para trabajar es algo muy lindo. Hay cosas que son muy similares a lo que vivimos día a día, el compartir con ellos... cantamos tipo fogón. Somos muy parecidos todos' dijo Ania, que además resaltó la cercanía y el trato que tienen los Teruel con los integrantes de su banda, donde no faltan los asados. 'Son súper accesibles, muy loco, sentís que los conocés de toda la vida'.



Así como contó que de niña escuchaba al popular grupo salteño, era de prever que la noticia generara revuelo en su familia también. "Están súper contentos con esta oportunidad, mi papá es catamarqueño, mi mamá sanjuanina, así que algo de las raíces norteñas están en mi sangre. Mi papá toda la vida me decía que cantara folclore y viste cómo somos los hijos, de hacer lo contrario, pero siempre estuvo ahí latente. No me es ajeno el género, como interprete no lo había abordado pero me gusta mucho, así que es un placer para mí poder sumar mi voz los Nocheros'. Además, está Nacho, el marido de Ania, que también le brindó su apoyo incondicional en la nueva aventura musical.



No pasó inadvertido para Ania lo que significa trabajar en las grandes ligas de la música. "Creo que es el sueño de todo músico, ver cómo se ve todo esto. Me gusta mucho la organización y pensaba que poder disfrutar ahora de esto es el resultado del esfuerzo de todos los años de estudio, el recorrido, y además creo que podré aprender', aseguró la joven artista, bien plantada en el nuevo camino que inicia.