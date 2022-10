Bailarín y profe de tango, Walter Salcedo fue uno de los artífices (junto a Analía Miodowky) de La Fulana, la primera milonga local que se asentó en el Club Sirio Libanés. También integró el Ballet San Juan Nuestro Tiempo y luego se instaló en Buenos Aires, donde trabajó con Claudio González y Alejandra Gutty en Tango PWR; y en Esquina Homero Manzi, entre otras experiencias. De regreso a su tierra continuó vinculado al 2x4, bailando y dictando clases (tiene su espacio en el Instituto Rocío); y con todo ese bagaje fue por más: decidió abrir una nueva milonga en San Juan. Pájaros Perdidos funcionará en el Club Social (por calle Rivadavia, frente a la Plaza 25 de Mayo), tendrá una frecuencia mensual y hoy -noche inaugural- contará con la actuación especial de Proyecto Tango San Juan, un elenco local que ofrece una propuesta diferente, desestructurada.



"La idea es que sea un espacio joven. Si bien reproduciremos tangos, milongas y valses del "40, habrá un Dj que pondrá música comercial, bailable. Será por tandas, una hora de tango y 25 minutos de otros ritmos. Es que por ahí va gente que recién comienza a bailar tango o que no sabe, y ofrecemos esto para que se sientan parte y no se queden sentados mirando toda la noche", comentó a DIARIO DE CUYO Salcedo. "Recuerdo cuando fui por primera vez a una milonga en Buenos Aires... Te encontrás con gente muy tradicional, vestida de traje, y se genera un ambiente en el que tal vez un chico joven se siente extraño. Esta será una milonga totalmente abierta, donde además si dos chicos o dos chicas quieren bailar juntos, pueden hacerlo. El objetivo es que puedan ir y disfrutar del tango. Muchas veces nos quejamos de la música que escuchan los chicos, pero no hacemos nada para acercarlos a nuestra música; y ese es también un objetivo", se explayó.



Pájaros Perdidos será la cuarta milonga activa en la provincia. El Club Sirio Libanés alberga dos: Milonga Brava, los jueves; y El Chamuyo, los domingos. Y el mes próximo regresará la Milonga del Parque, ya un clásico de la temporada en el Parque de Mayo. Para el bailarín hay lugar para todas.



"El público tiene muchas ganas de cosas nuevas y más después de esta pandemia que nos tuvo contra las cuerdas y reprimiéndonos en nuestra vida social. El sanjuanino es muy de vida social, de juntarse a disfrutar. Lo económico es un tema, pero la idea es trabajar para que esto siga subsistiendo con entradas y precios económicos", dijo y acotó que habrá un buffet a cargo del chef Guillermo Montaño, con variadas opciones (incluso para vegetarianos) a precios accesibles.



"Hace muchos años que estoy en esto y con ganas de que en San Juan el tango crezca y tenga su nombre", expresó Salcedo, para quien "además es muy bueno aprovechar estos lugares tan lindos que hay en San Juan como el Club Social o el Sirio Libanés".



La entrada anticipada para la milonga cuesta $600 (reservas al 264586905) esta noche la recepción será a las 22 hs y a las 23 hs hará la apertura oficial Proyecto Tango San Juan, que tendrá otra intervención a lo largo de la noche.