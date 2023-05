Desde febrero pasado, cuando Jeffrey Francom llegó a la provincia, el Coro Arturo Beruti que dirige María Elina Mayorga comenzó a trabajar con el reconocido director coral y pianista norteamericano. Y buena parte de esa labor, intensa y apasionada, quedará en evidencia esta noche, cuando juntos brindarán al público un recorrido por obras argentinas y norteamericanas, todas estreno para la agrupación. Será en el marco de Compartiendo Horizontes, una cargada agenda que el Beruti ha diseñado para celebrar sus Bodas de Oro en este 2023.

"Es el primer concierto que vamos a dar este año, donde vamos a compartir la dirección y a mostrar el resultado de esta etapa de estudio, con un repertorio 100% renovado. Me encanta que él dirija repertorio argentino y yo norteamericano; y cerrará Jeff con una obra a capela', comentó a DIARIO DE CUYO Mayorga. "Es un repertorio muy hermoso, muy distinto al que hacemos habitualmente gracias a todo este trabajo. Como él es un extraordinario pianista, he elegido obras para coro y piano, como las Indianas, de Guastavino. También está What a wonderful world, muy conocida, pero con un arreglo muy original para coro, donde se mezcla con I love you. Y también hay spiritual, con saxo a cargo de Lucas Lillo. Bueno, verdaderamente el título que le pusimos a este ciclo aniversario, Compartiendo Horizontes, refleja lo que estamos haciendo', añadió la directora. "Con Jeff analizamos distintas alternativas. Yo hace tiempo que quería hacer las Indianas, porque son obras preciosas, y además aprovechamos que tenemos el piano del Club Sirio Libanés y hacemos el concierto ahí. Es a la vez un gesto de gratitud para con ellos, porque nos brindan su casa para ensayar, que para nosotros es muy importante', subrayó.

Trabajar con directores invitados no es una novedad para la formación, que ya lo ha hecho anteriormente con conductores como TJ Harper, Lourdes Sánchez y el Maestro Russo entre otros nombres de una valiosa lista a la que se suma Francom, quien a la par está brindando un ciclo de charlas gratuitas, los jueves, en la Estación San Martín. "Nos gusta mucho trabajar con directores invitados, es una costumbre nuestra buscar esa posibilidad de abrirnos al aprendizaje con otros profesionales. Pero es la primera vez que podemos tenerlo durante tanto tiempo, con tres ensayos por semana, ha sido fantástico, una fiesta para nosotros y justo en nuestro cincuentenario.Es un gran crecimiento desde el punto de vista humano y artístico, el coro lo ama, él está muy contento, es muy especial todo lo que está pasando', marcó Mayorga.



A principios de junio, el Beruti y Francom llevarán su música al templo que tiene en Rawson la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de la que el director norteamericano es parte y donde está formando un coro. Y luego se abocarán de lleno al Concurso y Festival Internacional de Coros San Juan Canta (15 al 20 de junio), que tiene al Beruti como anfitrión y a Francom como jurado, su última actividad en la provincia antes de regresar.

"Ahora empieza la cosecha de esta siembra. Estamos a full, pero muy felices', resumió Mayorga.

El repertorio

Tres canciones de "Indianas" de Carlos Guastavino (1912 - 2000)

- Gala de día - Poesía de Arturo Vázquez

- Quién fuera como el jazmín - Poesía de León Benarós

- Una de dos - Poesía de Juan Pereyra Basso

Agnus Dei - Alberto Balzanelli (1941)

Salmo VI - Roberto Caamaño (1923 - 1993)

I love you / What a wonderful world - Arreglo de Craig Hella Johnson

Tenor solista: Nicolás Olivera Accolti

Motherless child - Spiritual tradicional - Arreglo de Shavon Lloyd

Saxo solista: Lucas Lillo

Down by the riverside - Spiritual tradicional - Arreglo de Stacey Gibbs

DATO

Compartiendo Horizontes. Hoy, 21 hs, Salón de actos del Club Sirio Libanés (Entre Ríos 33 sur). Entrada libre y gratuita.