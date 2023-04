El dúo de Pepe Rivero y Ángeles Cervantes se embarcó en un viaje lleno de expectativas para -de algún modo- dar el broche de oro al Festival Nacional de Jazz, en la celebración del Día Internacional del Jazz (Jazz Day) que tendrá lugar este domingo en el Auditorio Juan Victoria. Tanto la cantante española como el pianista y compositor cubano aceptaron con gusto la invitación de la organización para presentar su disco "Olas y arenas". Ambos son exponentes de la nueva generación en la escena internacional del jazz, con una propuesta que transita el bolero, el latin jazz y otros ritmos, con un repertorio de obras de la legendaria Sylvia Regina Rexach González, considerada como una de las mejores compositoras de música popular hispana. A pocas horas de subirse al vuelo que los trasladará de Madrid a Buenos Aires, la pareja artística habló con DIARIO DE CUYO. En la charla comentaron sobre la evolución del jazz contemporáneo y cómo fue volviéndose un lenguaje musical casi universal, además del rol que toman como músicos en un mundo caótico, para dar un mensaje de luz y esperanza al público, a través de la armonía, la melodía y la improvisación.



Para Pepe no será la primera incursión en Argentina con su piano, puesto que durante muchos años fue el director musical de José Luis Perales y recorrió numerosas giras con él. Para él, estar presente en el Día Internacional del Jazz y celebrarlo con colegas es una mezcla especial de orgullo y satisfacción: "Hay mucha emoción porque conozco bien la escena argentina, además que me relaciono mucho con argentinos que viven en Madrid y eso nos pone contentos", dijo el pianista. La existencia de estos encuentros que congregan a artistas de jazz de múltiples procedencias, demuestra que el género no está anclado en un solo territorio fijo, sino que sigue ramificándose y fusionando con otras expresiones sonoras. "Lo que tuvo siempre el jazz, es contener bajo su manto a todos los folklores de diversas culturas, logrando transformaciones. Con la improvisación se logra que cada músico pueda expresarse con libertad y fluidez. En este caso, el jazz se vuelve un lenguaje universal que no tiene fronteras. La importancia de estos festivales, es el poder interactuar con colegas de todas partes y siempre se aprende algo nuevo de ello. Todos compartimos un mismo sentimiento".



Pepe está radicado en Madrid hace 25 años y se fue mezclando con referentes del flamenco y también del tango durante sus viajes y giras, enlazando experiencias y culturas sin prejuicio alguno. Coincide, al igual que su compañera, que el jazz no es de tal o cual región en particular, sino que le pertenece a todos quienes quieran manifestarse con el sonido y de forma natural. En particular le encanta el jazz argentino, pero por sobre todo remarca su gran admiración por Ástor Piazzolla: "No hay nadie en el mundo a quien pueda no gustarle o que no sepan sobre su obra", dijo el artista de reconocimiento internacional, quien si bien está abocado a la música, sostuvo que eso no lo extrae de la realidad.



"Como músicos no vivimos en otro planeta. Todo lo que sucede alrededor nos afecta. Todo lo malo que se vivió con la pandemia y lo que tenemos ahora, en estas guerras sin sentido, vemos que la gente viene a un concierto a encontrar alegría y dejar afuera todo lo malo que está pasando. Por eso nosotros queremos darle esperanza a la gente y no oscuridad. La música y la danza, son las artes que más directamente llegan a la gente. Estamos para que disfrute y que la llevemos a una dimensión mágica cada vez que subimos al escenario. Por eso es bueno que haya más festivales, para abrirnos a nuevas culturas y lo que ocurre es bastante profundo", afirmó.



Por su parte, Ángela, definió que "estamos en un período tan sensible, atravesados por la historia de la humanidad, que nunca ha dejado de estar cargada de intensidad. Pero creo que el jazz, es un lenguaje tan rico que permite crear una paleta de expresividad tan puro, que se vuelve una válvula de escape y con una gran capacidad de conexión, en tiempo real, con los músicos y con el público. Cuando se consigue eso, entramos un mundo de emociones". Para Cervantes, en cada presentación que realiza junto a Pepe, se genera una energía enriquecedora que, señala con humildad, le representa un "regalo". "Toda esa magia que sucede en escena me hace sentir agradecida, por trabajar junto a un profesional que admiro mucho como pianista, como compositor y como persona. Es un honor cantar a su lado", agregó.



El proyecto que comparten -la obra de Rexach- le resulta fascinante: "Es una obra sensible, apasionada y fresca. Aunque está hecha en la década del 50, tiene un lenguaje muy rico, que habla del bolero caribeño, de lo que es la maternidad, de la dificultad de ser artista en mundo de hombres y todo eso enmascarado en la poesía. Y hacer todo este viaje transoceánico vale la pena, para compartir estas emociones con los sanjuaninos", manifestó. La española, además, recordó su primera experiencia en el Cine Teatro Municipal de San Juan, en 2012, cuando dio su recital de canciones de Jorge Drexler en clave de jazz. "Tuve una calidez asombrosa del público, me hizo sentir como si estuviera en casa. Me dará mucha felicidad volver a San Juan", concluyó.

Festival Nacional de Jazz

El encuentro contará con la participación de músicos de Córdoba, Buenos Aires, La Rioja, Mendoza y de San Juan. Comenzará hoy viernes 28 de abril, con Delorean, Brassas, EM Dixie Jazz Band y Abel Herrera Trío. Mientras que mañana sábado, actuará Martín Parrilla Trío y Bi. Ambas jornadas se desarrollarán en el escenario de la Plaza Hipólito Yrigoyen, con entrada libre y gratuita a partir de las 19hs. Y para el domingo, habrá el concierto final con la presencia de Ángela Cervantes y el pianista Pepe Riveros, en el Auditorio Juan Victoria a las 21hs. con entrada general a $1000. Actuarán como invitados, Elmer Mezza, Lucas Lillo, Luis Castillo, Santiago Palacio y Diego Guillén. El festival es impulsado por la Fundación Circuito Argentino de Jazz y cuenta con el patrocinio de la empresa Sr. González Concesionario Toyota San Juan, por la Ley de Mecenazgo Provincial.