Ya no se calla más

La hija de Andrea Del Boca destrozó nuevamente a Ricardo Biasotti y le adjudicó un impactante discurso en los medios. Maltrato, golpes y abuso, fue lo que sufrió en su infancia y acusó directamente a su padre: "Un juez penal a pedido mío prohibió que me vieras. ¿O no te acordás cuando dormías desnudo al lado mío?".

Mal paso con la cirugía

Charlotte Caniggia dijo a Luis Novaresio que no es tan adicta para operarse y explicó: "Me hice la nariz y me achiqué (los pechos) porque me dolía la espalda, porque a los 18 me operé y quería tener mucho. Después dije 'para qué hice esto', me arrepentí. Después me dolió mucho, pero todo sea por la belleza".

Perfil para citas

Evelyn von Brocke (51) reveló en Los Ángeles de la Mañana cómo se hizo un perfil en Tinder para encontrar pareja luego de su divorcio: "Era un momento de mucha soledad, nadie me sacaba a pasear. Conocí a tres señores con los que fui a tomar un café en su momento, me hice amiga y hoy en día seguimos siendo amigos".

Se metió en la polémica

Mica Viciconte no esquivó la posibilidad de opinar sobre la salida de Nicole Neumann del programa Cortá por Lozano. Así aprovechó para dejar mal parada a la ex de su novio y aseguró que la modelo quería en realidad conducir el programa en ausencia de la titular, o sea que estaba enojada porque el reemplazo lo hiciera Jimena Barón.

Tal parece que la rubia no tolera no ser tenida en cuenta y por eso hizo el desplante que la terminó dejando fuera del ciclo. Pero además la actual novia del Poroto Cubero sembró misterio al asegurar en un móvil con Intrusos que conoce otras razones más graves por las que Nicole no quería compartir el programa con Barón. Esta historia continuará.

Accidente doméstico

Florencia Bertotti, en plenas vacaciones en Cancún con su familia, tuvo un mal paso con los muebles y terminó con los dedos golpeados. "¡Estos sillones son los culpables! Salí muerta de frío de hacer snorkel y me quise poner al sol y en el enajenamiento dos dedos quisieron pasar por un lado y tres por otro", puso la actriz en Instagram.

Enojada abandonó el aire

Sol Pérez se cruzó duro con el economista Javier Milei en "Gente opinando". El episodio comenzó cuando la mediática comenzó a cuestionarle algunos conceptos al economista y éste le respondió sin filtro: "Vos me querés manotear el bolsillo", la chica del clima se retiró enojada e indignada.