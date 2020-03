En tratamiento

El nuevo problema de salud de Jimena Barón en Miami: "Me voy a tener que operar". La cantante se mostró muy dolorida en las redes sociales en medio de la grabación de su nuevo material. Resulta que le salió un forúnculo en la cara a la cantante.

Bikini metalizada

María Fernanda Callejón despidió las vacaciones con una bikini de color verde metalizado. La actriz compartió con sus seguidores de Instagram una infartante foto del último día de descanso antes de que su hija empiece el colegio. "Chau vacaciones, me despido y mañana volvemos a la rutina", posteó y sus seguidores estuvieron opinando y debatiendo si le quedaba bien el traje de baño.

Presente sentimental

Andrea Rincón dijo en una entrevista íntima y a corazón abierto con Catalina Dlugi: "Hace mucho que no salgo con mujeres". La actriz se refirió al particular presente que está atravesando: "Estoy pasando por un momento bastante raro, donde me estoy encontrando conmigo misma y recuperando mi verdadera esencia", dijo.

Avanza la denuncia

Duro revés judicial para Ricardo Biasotti en la causa por abuso sexual por la que lo denunció Anna Chiara, su hija con Andrea del Boca. La Justicia ratificó la medida cautelar que le impide acercarse a la joven o intentar tener cualquier tipo de contacto con ella. La perimetral quedó efectiva.

¿Experiencia paranormal?

Nazarena Vélez hablaba de Fabián Rodríguez en un posteo en vivo por Instagram y pasó algo inesperado: "no tengo débito automático, desde que pasó lo que me pasó hace cinco años", comienza haciendo referencia al suicidio de Rodríguez y en ese instante uno de los globos que tenía en su espalda explotó.

Paloma contraataca

Paloma Herrera le envió una carta documento a Carla Vincelli luego de que ésta la acusara de "hostigamiento, discriminción y humillción", en su carácter de directora del Ballet del Teatro Colón. La artista manifestó: "¡Es una mentira! todo lo estoy contestando vía legal", dijo en el Run Run del Espectáculo.