Qué instrumentos componen la familia de las cuerdas, por ejemplo, por qué se llaman así, cómo suenan y cómo se ensamblan en una obra es parte de lo que aprenderán quienes asistan mañana al "Concierto Didáctico para la Familia", que ofrecerá la Sinfónica de la UNSJ con entrada gratuita (por invitación). Pero no sólo en la ciudad estará la posibilidad de disfrutar de esta atractiva propuesta, que hace unos cinco años no se realiza en la sala, según recuerdan. Es que, en el marco de la Ley de Mecenazgo -donde se inscribe el proyecto La Orquesta Sinfónica de la UNSJ en el interior de la provincia- el 16 de agosto se presentará en el Polideportivo de Rodeo, Iglesia; y el 18 de agosto, con dos funciones, en la Casa de la Cultura de Valle Fértil, dos departamentos que la formación no ha visitado al menos hace tres décadas. La Maestra cubana Yeny Delgado estará al frente de la formación como directora invitada. "Siempre es un placer volver a trabajar con la Sinfónica, que es una orquesta de gran nivel", valoró en charla con DIARIO DE CUYO la profesional, que brindó algunos detalles del concierto, que dura aproximadamente una hora y tendrá participación del actor Silvio Guevara, como conductor y relator.



"El público va a tener la posibilidad de conocer, desde un poquito más adentro, cómo es una orquesta. Vamos a hacer un viaje musical a través de una fábula que va narrando cómo interviene cada uno de estos instrumentos dentro del tutti orquestal. Es una oportunidad muy linda para los chicos y no tan chicos también, porque siempre es lindo escuchar y aprender sobre el lenguaje musical a través de los propios profesores que ejecutan los instrumentos. Será un viaje por obras de Beethoven, Mozart y ritmos latinoamericanos; y habrá sorpresitas que no quiero anticipar", contó entusiasmada Delgado, que estuvo al frente de la Sinfónica de Salta. "Es un concierto muy distinto a los habituales donde no se habla ni explica nada. Es un encuentro muy fluido, nada estructurado y con una dinámica", agregó la conductora, que también habló de la importancia que tienen este tipo de iniciativas.

La directora. Yeny Delgado es Licenciada con Título de Oro en Dirección Orquestal (Univ. de las Artes de La Habana). Fue Titular de la Sinfónica de Matanzas, donde en 2005 fundó la Orquesta Juvenil. Miembro del Proyecto Desarrollo de la Música Sinfónica (UNEAC) y de Women Conductors. Llegó a Argentina en 2008, cuando se puso al frente de la Sinfónica de Salta, que condujo hasta 2022.



"Para mí es una de las propuestas más importantes dentro de la programación de una temporada y la hice durante mis años en Salta. Es un fuerte compromiso con la sociedad, porque por un lado es la formación de un nuevo público. Y por otro lado algo tan importante como inspirar a nuevas generaciones en el interés por la música", expresó. "Algunos no le dan mucha importancia porque lo ven como algo de corta duración, sin embargo mi experiencia en Salta fue maravillosa: se convirtió en algo tan interesante para la sociedad, que hacíamos cinco funciones y todas llenas. Esto da la idea de cuán importante es hacer este tipo de actividades, para chicos y no tan chicos. Todos terminan fascinados, aprendiendo muchísimo y sumándose a ese nuevo público que tendremos luego en las salas. Es un programa que disfruto", agregó, encantada también con la idea de salir de la Capital. "Serán conciertos para públicos a los que les es difícil llegar a la ciudad, quizás nunca vieron una sinfónica. Desde chicos conocemos el violín o el piano, pero desconocemos otros como un fagot y acá está la oportunidad de verlo, de escucharlo y de ver cómo se integra, eso despierta curiosidad y motivación. Estoy convencida de que estos conciertos son muy inspiradores", ratificó la profesional.



Una vez concluida esta experiencia, Delgado se abocará a la preparación de una obra de Rachmaninov, que el mes próximo sonará también en el Juan Victoria, sala que colmó de elogios.



"Es algo maravilloso, incluso diría que un privilegio. Las orquestas más importantes de Capital, como la Filarmónica y la Sinfónica Nacional no tienen una sede como en San Juan, un auditorio como este donde la Orquesta no solo hace conciertos, sino que también ensaya con esa acústica, eso es muy importante. Esa sala me enamoró desde la primera vez. Y en septiembre volveré para un concierto con obra de Rachmaninov, en su año aniversario, así que estoy muy feliz por eso también", sostuvo.



DATO

Concierto Didáctico. 11 de agosto, 21:30 hs, Auditorio Juan Victoria (invitaciones por boletería).16 de agosto, 17 hs, Polideportivo de Rodeo, Iglesia.

18 de agosto, 17 y 19 hs, Casa de la Cultura de Valle Fértil.