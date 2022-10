"Nada sin Ti, nada sin nosotros" es el nombre del concierto coral que esta tarde a las 19.30 hs tendrá lugar en el Auditorio Juan Victoria (entrada $1.000, en venta en boletería de la sala), donde se desplegará un repertorio atractivo y variado. Con las actuaciones de los coros Vocacional, dirigido por José Domingo Petracchini; de Ciencias Exactas, bajo la batuta de Roberto Villegas -ambos de la Universidad Nacional de San Juan-; y de la Universidad Católica de Cuyo, comandado por Marta Bliska, el encuentro es organizado por el movimiento Schoenstatt San Juan y el objetivo es reunir fondos para la construcción del Santuario Mariano.



El Vocacional interpretará el tango Nada y la zamba Agitando pañuelos, con percusión de Adolfo Robles; y sumará Veni Creator, de Hilber; Cantique de Jean Racine, de Fauré y Ave María de Vavilov (atribuido a G. Caccini), ambas con Flavia Carrascosa al piano.



Por su parte, el Coro de la UCC entonará Parce Domine, de Lukaszewski; Kyrie, de Janczak; Northern Lights, de Gjeilo; Cantate Domino, de Jenkins, con Daniela Montaño al piano y cajón de Ramiro Cruz; Ride the Chariot - Spiritual, de Smith; y Praise His Holy Name, de Hampton, con Daniela Montaño nuevamente al piano.



Finalmente, la agrupación vocal vocacional de Ciencias Exactas, que mayoritariamente trabaja con música popular argentina y latinoamericana, ofrecerá un repertorio netamente popular argentino, con la zamba Pastor de nubes, el tango Sur, Carnavalito del duende, la cueca cuyana La del jamón y la cueca cuyana Cueca del vino nuevo.



Esta es la 5ta edición de estos conciertos que comenzaron en 2016 y se concretaron de manera consecutiva hasta el 2020, cuando fueron interrumpidos por la pandemia. Según comentaron desde la organización, surgieron a iniciativa de los jóvenes del movimiento Schoenstatt, con el fin de reunir fondos para construir el salón de usos múltiples y hacer mejoras en el predio que les fue donado en Santa Lucía (próximo al Club Amancay). Y a la par, dar a conocer en San Juan este movimiento apostólico fundado por el Padre José Kentenich a través de estas actividades culturales y también deportivas, que a lo largo de estos años han convocado no solo a personas vinculadas con el objetivo, sino también al público general que disfruta de las propuestas. Ahora la finalidad es conseguir los medios para continuar la construcción del santuario mariano en ese predio, que será el primero en la provincia.



El santuario más antiguo de Schoenstatt en Argentina -donde el movimiento ha cumplido 108 años- está en Buenos Aires y tiene 70 años. San Juan Juan busca erigir el su pequeño santuario desde hace cuatro décadas, que -como todas las que existen repartidas por el mundo- también será una réplica fiel de la capilla original que está en Alemania.