Un video de la sanjuanina Melisa Quiroga logró gran repercusión en la página del exgrupo salteño Los Huayra, que tiene más de 150 mil suscriptores y pese a la separación, sigue activa para promocionar a Juan Fuentes y a Ahyre. Ahí decidieron subir la versión que Quiroga hizo de La noche sin ti, que consiguió casi 1.400 likes y fue compartido más de 500 veces. Sola con una guitarra, la también integrante de Donaires pudo desplegar su voz en un género que conoce bien aunque no sea el que ha desarrollado los últimos años en su carrera.



"Fue bastante sorpresivo. El video tuvo muchas repercusiones, muchos likes, muchos compartidos y dijeron que subirían otro videito pronto, para darle un poco de manija a gente del interior, porque cuesta muchísima plata poder llegar a otras provincias, nosotros no lo tenemos" aseguró Melisa, y dijo estar contenta con la versión que logró, claramente con su impronta y mostrando una faceta folclórica poco explorada por ella, públicamente al menos. "Nací en una cuna de folclore, mis padres eran folcloristas de pura cepa y uno va mamando esas cosas del folclore; me gustan mucho las tonadas y al hacer canciones apelo a darle esa impronta de nuestro Cuyo. No me disgusta la idea de hacer folclore, siempre quise hacerlo, pero teniendo tantos valuarte de nuestro folclore, da miedito ahondar en el folclore, pero me gusta muchísimo la idea", confesó.