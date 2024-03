Inició marzo y también se completan las grillas de los programas radiales, en este caso con el regreso de "Demasiada información" al aire de LV5 Radio Sarmiento. El programa periodístico conducido por Julio Turcumán inició ayer su tercera temporada en el aire de la 104.7 (FM) y 1120 (AM). El ciclo profundizará la propuesta informativa, con su habitual tono distendido.

Junto a Turcumán, vuelven en la mesa Marcela Sosa en Actualidad, Gerardo Alaniz en Deportes y suman a Mar Rosés en Espectáculos. La producción periodística es de Ivana Sillero y la producción general de Leonardo Muro.

En febrero había comenzado con parte del equipo, que ahora se completó de cara a lo que resta del 2024, con la idea de repetir "lo del año pasado en cuanto a nota y la trascendencia" y por eso destacaron que buscaron "mantener horario y casi todo el equipo", destacó a DIARIO DE CUYO Julio Turcumán. "Es eso, estar informando y compartiendo información. No hay ninguna fórmula. Quizás este año agreguemos como extra que vamos a tratar de que vaya más gente al piso, que eso te da un sonido distinto y un tiempo distinto, además tocar temas más vinculados a lo social, no tanta política. No fue este lunes porque teníamos el discurso de Milei del viernes, pero si no hay disparadores así, muy probablemente toquemos menos política que en otros momentos" sostuvo el periodista.

También harán más notas nacionales relacionados a la política nacional y el humor estará presente a través de ya clásicos personajes como "El Pastilla" y "Roberto".

El programa repetirá su formato de dos segmentos bien diferenciados. Por un lado, el primero, que va de 10 a 13, con noticias, entrevistas, información de servicio y el contacto con la audiencia. Mientras que de 13 a 14, el último tramo se enfoca en el análisis político y judicial, a través del desglose de Mario Romero y Walter Ríos.