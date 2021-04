La banda encabezada por Ana Laura Paroldi presenta un nuevo espectáculo con el que avanza en su homenaje al soul. Con dirección de Jonatan Alvarez, el concierto que ofrecerá Wonder hoy en La Llorona (a las 22, $250) profundiza su repertorio de clásicos del género pero suma canciones más contemporáneas, en un show que avanza cronológicamente, a través de la historias de los temas que inmortalizaron Aretha Franklin y Ray Charles avanzando en las décadas, pasando por los Jackson Five, Stevie Wonder, hasta sumar en esta oportunidad la música que suena hoy con Bruno Mars.



'Es un show guionado, con un hilo conductor. Con el recorrido que solemos hacer por la historia del soul, pero es la primera vez que será tan hilvanado. La gente se irá sabiendo un poco de las canciones, del por qué de su elección. Dentro del mismo género hemos decidido incluir canciones más contemporáneas, más allá de las clásicas, que claro que van a estar, hemos decidido versionar de artistas más contemporáneos como Mars, pero en nuestras propias versiones, con nuestro estilo', expresó Paroldi a DIARIO DE CUYO a modo de presentación de la actuación de hoy en la que además por primera vez tendrán cuatro coristas. Completan el grupo Fernando Muñoz (bajo), Gustavo Maureira (teclados), Juan Acosta (guitarra), Florencia Dupuy, Débora Toledo, Luján Galdeano y William Heredia en coros, Fernando Naser (trompeta), Gabriela Salas (saxo) y Franklin Moreno como invitado en trombón.



Se sumará a Wonder hoy Franco Mendez, un joven artista que imita a Michael Jackson . 'Lo hace muy bien, ya estuvo otras veces y la gente se vuelve loca, les encanta', contó la cantante. Él compartirá escena con una rutina de baile mientras la banda interprete Billie Jean.