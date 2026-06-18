    • 18 de junio de 2026 - 20:34

    Abrupto adiós: Netflix le bajó el pulgar a The Boroughs

    La plataforma canceló la serie de ciencia ficción de los creadores de "Stranger Things" debido a la baja audiencia.

    La serie de Netflix, de 8 capítulos, estrenó el 21 de mayo.

    La serie de Netflix, de 8 capítulos, estrenó el 21 de mayo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Netflix ha decidido cancelar de manera definitiva The Boroughs, la serie de ciencia ficción producida por los creadores de Stranger Things. A pesar del gran respaldo de la crítica, los bajos índices de audiencia cosechados no lograron compensar el millonario presupuesto requerido para los efectos visuales de su primera temporada.

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    El proyecto, ideado por Jeffrey Addiss y Will Matthews, fue recibido con entusiasmo por la prensa especializada. Muchos lo describieron como una versión madura de las aventuras de Hawkins, un concepto sumamente atractivo que generó altas expectativas antes de su debut.

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    Debut y despedida para la nueva serie de los creadores de Stranger Things

    Debut y despedida para la nueva serie de los creadores de Stranger Things

    Invasores vs. jubilados

    La trama de la serie, que tiene 8 capítulos, se sumergía en una aparente apacible comunidad de jubilados que debía organizarse para combatir a unos invasores de otro mundo que buscaban arrebatarles lo único que les escaseaba: el tiempo.

    Para encarnar a estos inusuales héroes, la producción reclutó a un reparto estelar con figuras de la talla de Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard y Bill Pullman.

    El volantazo de Netflix

    El rendimiento comercial no acompañó a los elogios. Tras un debut de 5,6 millones de espectadores y un pico de 9,5 millones en su primera semana completa, las visualizaciones se desplomaron drásticamente a 3,7 millones. Con apenas 20,8 millones de reproducciones en sus primeros 24 días, la rápida pérdida de interés del público selló el destino del show.

    La drástica decisión de la compañía tomó por sorpresa al equipo técnico, que ya planificaba una extensión de dos entregas más para rodarse de forma consecutiva. Al final, las estrictas métricas financieras de la plataforma de streaming volvieron a imponerse por encima del aplauso unánime de los expertos.

    Mirá cómo fue el avance de la serie de Netflix

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