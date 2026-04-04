Agenda Cultural de San Juan: con el foco puesto en la variedad

La agenda cultural de San Juan despliega hoy una interesante cartelera de espectáculos y actividades. La jornada inicia con ferias de artesanos y exposiciones interactivas que rescatan la historia local. Para los amantes del aire libre, habrá un buen abanico de festivales folclóricos y peñas desde temprano.

Agenda Cultural de San Juan: un jueves de arte y tradición

Agenda Cultural de San Juan: experiencias para descubrir este viernes

La tarde ofrece talleres de títeres y visitas guiadas con intervenciones musicales. Al caer la noche, la oferta se diversifica con espectáculos de flamenco, danza y una variada cartelera musical que incluye tributos al rock nacional, cumbia y presentaciones íntimas en espacios gastronómicos.

Crocifissione e morte di nostro Signore Gesú Cristo. Con Claudia Lepe y Luis Melicchio. Un recorrido por el patrimonio arquitectónico del teatro acompañado de una intervención musical en vivo, generando un espacio de encuentro entre arte, historia y espiritualidad. Visita guiada musical, a las 17:00 y a las 18.30 h en el Teatro del Bicentenario. Gratis. Acreditación 15 minutos antes.

Carla & The Hipsters. Soul, jazz y groove. A las 17:00 h en Mirador N°6 – Dique Punta Negra. Gratis

Tributo a Soda Stereo. A cargo de Mil990. A las 21:00 h en Cine Teatro Municipal (Mitre pasando Mendoza) Entradas en entradaweb, $20.000

Raza Mundana y Faroleros del Quinto Asteroide. A las 21:00 h en Umbral (Mendoza y Neuquén)

Abel Herrera Trío. Jazz fusión. A las 21:30 h en Mokka Bistró (Espacio San Juan Shopping)

Yesica. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Ignacio de la Roza 1974 oeste)

Peña de Tierra Blanca. Con Labriegos, Diablito Martínez, Tierra Blanca, Dúo Herencia, Bajosol. Danza: A.C. Difunta Teresa Animación: Javier Recabarren y Jorge Recabarren. A las 22:00 h en Club Angaqueros del Sud A. Entrada $10.000

Emiliano Quinteros. A las 22.00 h en Bernardo (Lateral este de Av. de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza)

Palo Santto. A las 22:00 h en Tierras Negras (Calle 11, a 500 mts de Ruta 40) Reservas: 2644992928

Pekke - Meff. A las 22:00 h en Intruses Live (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

Miguel Zavaleta (Sueter). A las 22:30 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club) Reservas al 2644194896

Los Lucero de Jáchal. A las 22:30 h en Denver Bar (Diagonal Sarmiento 32 – Caucete)

DejaVu. A las 22:30 h en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas: 2645812630

De la lora. A las 22:30 h en Maldita Costumbre (Av. Libertador San Martín 2664 oeste)

Vía 66 rock. A las 22:30 h en El Faro (calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

via 66 rock Vía 66 Rock

El último bondi. Homenaje ricotero. A las 23:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador Gral. San Martín 2225 oeste)

Ignacio Agulles. A las 23:00 h en El Barcito (Diagonal Sarmiento 189, Caucete)

Manu Olivera. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada libre

Los Kolikos y Dckilibrio Mental. A las 23:30 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)

El Yeyo. A las 00:00 h en Al 700 club (Sargento Cabral 701 oeste)

Omega. A las 00:00 h en Club Ibiza (Jáchal)

Kevin Aguilera. A las 00:00 h en La Sede Pool (Mendoza 2219 sur)

El Rey Yulian. A las 00:00 h en Sala del Sol (Av. Rawson 1302 sur)

DANZA

El Cristo de los Gitanos. Nacimiento, vida, pasión y muerte de Jesús, en lenguaje flamenco. Dirección Sol Pinto. A las 21:30 h, Teatro Sarmiento (Av. Alem y San Luis). Entradas: $12.000, disponibles en boletería

Galaxia Dance Show. Con Alvarito. A las 23:00 h en Bar Sub 21 (Comandante Cabot 2107 oeste, Rivadavia)

alvarito Alvarito

TEATRO

Titiricirco. Función de circo y talleres, con el elenco Pataletas (Mendoza). A las 18:00 h en Biblioteca Padre Carlos Barbero (San Martín).

FERIAS

Cosechando tramas. Exposición, trabajo en vivo y venta de artesanías. Con las artesanas sanjuaninas: Guadalupe Daneri, Gabriela Toro, Silvina Battistoni. A las 10:00 h, Bodega Los Dragones, Barreal.

Feria de emprendedores. Desde las 17:30 h en el Parque de Rivadavia (Rivadavia)

Feria de artesanos y emprendedores. Desde las 18:00 h en Parque Departamental Manuel Belgrano (Caucete). Gratis

El paseíto emprendedor. Especial Pascuas. A las 18:00 en Plaza El Viñador (Victoria y Tulum, Rivadavia, frente a UV B° Jardín Policial). Gratis

FIESTAS Y FESTIVALES

Fiesta provincial de la humita. Shows de Hijos de Ansilta, Añoranzas de mi tierra, Academias de Danzas del Carmen, Hermanos Aguilera, Grupo Identidad, Materia Prima, La Nota. Desde las 10:00 a las 19:00 h, en Plaza Patricias Sanjuaninas (Villa Calingasta)

Festival del Puestero. Peña folclórica. Show del “Indio” Lucio Rojas. Desde las 10:00 h en el predio de la Agrupación Gauchos Iglesianos (Bella Vista, Iglesia)

image "El indio" Lucio Rojas

Festival del lazo, doma y folclore. Desde las 10:00 h en el predio de la Agrupación Arrieros de los Andes (Tudcum, Iglesia)

Carnaval Fanáticx. Organiza Murga Fánticxs del ritmo. Artistas populares. A las 17:00 h, Glorieta detrás de Plaza España (San Luis entre España y Las Heras).

Valle Fértil late. Shows, artesanos, gastronomía. Desde las 19:00 h en Camping Municipal Don Riverito (Valle Fértil)

Gran Peña del Arriero Cordillerano. Con Marcelo Chena, Amancecer Guitarrero, Diego Villegas, Los Hermanos Videla. Academias Valle Cordillerano y Raíces y Herencia de Pedernal. Desde las 22:00 h, en Pedernal (Sarmiento)

1er. Festival Centro Tradicionalista El Talero. Tropillas, juegos típicos, mini campeonato de tambores. Shows de Tres para el canto, Renovados, Los Hermanos Molina. Payador José Riveros. Relator Martín Guevara. Centro tradicionalista El Talero (Valle Fértil)

ENCUENTROS

Paseando por El Carrascal. Intervenciones artísticas, productos típicos de la provincia, feria de emprendedores. De 10:00 a 14:00, hasta el domingo 5 de abril. En la Peatonal Maestro de América (Sarmiento y Av. Libertador San Martín) Gratis.

image Paseando por El Carrascal

Semana Santa en 25 de mayo. Feria de artesanos y emprendedores, shows, en Camarico, Punta del Agua, Tupelí, Villa Santa Rosa. De 9:00 a 19:00 h

Pascuas entre viñas y olivos. Shows artísticos a las 14:00 h en Finca Camuñas y Bodega Fabril Alto Verde. Y a las 15:00 h en olivícola La Pocitana. Gratis (Pocito)

Experiencia Xumec. Arte y Vino. Recorrido por Arte Bestial Argentino (galería a cielo abierto), cata de vinos, visita a la bodega. Viernes, sábado, domingo y feriados, 10:30 y 13:30 h. Duración 4 horas. Bodega Xumec (Zonda) Teléfono 2645130361

Raíces sanjuaninas. Emprendedores, gastronomía, shows artísticos, etc. De 16:00 a 21:00 h en el Parque Belgrano (25 de Mayo y Las Heras, Capital) Gratis

Rivadavia en Semana Santa. Feria de emprendedores. DivertiPlay: juegos para toda la familia, de 17:30 a 21:00 h. A las 18:00 h, canto y danzas criollas. En el Parque de Rivadavia (Rivadavia). Gratis

VISITAS Y EXPOSICIONES

(Consultar atención durante Semana Santa en los casos en que no esté especificada)

Museo Franklin Rawson. Martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete. Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

image Interior/Exterior. Museo Franklin Rawson

Trayectoria Juego de Damas. Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Entrada gratis.

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a domingo (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Teatro del Bicentenario. Hoy, visitas de 10:30 a 13:00 h. Domingo 5, de 17:00 a 19:00 h. Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Hoy 4 de abril, de 17:00 a 21:00 h, entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

image Mercado Artesanal Luisa Escudero

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Biblioteca de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Centro Ambiental Anchipurac. Anchipurac Teatralizado: sábado 4, a las 17:00 h, recorrido interactivo con personajes, humor, música. Entradas: $5.000 (promo 2x $8.000) en boletería 1 hora antes del inicio del evento. Consultas: 2646216157 (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.