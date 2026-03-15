    • 15 de marzo de 2026 - 08:06

    Al rescate de música argentina: cierra una interesante investigación de la FFHA

    Docentes de la UNSJ presentarán los resultados del trabajo en una jornada que concluirá con un concierto de piano y canto.

    Flavia Carrascosa, al frente de la investigación sobre música argentina.

    Flavia Carrascosa, al frente de la investigación sobre música argentina.

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    Por Estela Ruiz M.

    Tras tres años de investigación, el Instituto de Estudios Musicales de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la UNSJ culmina un ambicioso proyecto que tiende puentes entre el pasado y el presente de la composición argentina. Será el 18 de marzo, con una jornada de comunicación y concierto, titulada: "Compositoras de ayer, compositores de hoy".

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    Bajo la dirección de la Mag. Flavia Carrascosa y la codirección del Lic. Alberto Sebastián Trimeliti, el equipo ha centrado sus esfuerzos en revalorizar la obra de figuras fundamentales como Elsa Calcagno y Lía Cimaglia Espinosa, junto a las creaciones del propio Trimeliti. El objetivo principal ha sido integrar estas piezas al repertorio pianístico de las nuevas generaciones, enriqueciendo tanto el ámbito académico como el artístico.

    "Esta jornada se basa en la socialización de los resultados obtenidos y en cómo vinculamos la investigación con nuestro rol de artistas y docentes", explicó Carrascosa.

    La iniciativa no solo se destacó por su rigor musicológico, sino por su capacidad de formar recursos humanos. El equipo, integrado por docentes como Nora Barrionuevo, Patricia Blanco y Julián García, junto a jóvenes investigadores graduados y alumnos, logró una notable proyección nacional e internacional en congresos y conciertos.

    El cierre: Palabras y música

    El encuentro combinará la exposición académica con un broche de oro musical. El Lic. Trimeliti interpretará sus Variaciones antiguas (sobre un tema de Corelli), compuestas en el marco del proyecto. Asimismo, la reconocida artista Belén Ramet (canto) se unirá a Flavia Carrascosa (piano) para dar vida a una selección de canciones de Calcagno y Cimaglia Espinosa, demostrando que la investigación cobra su sentido último en la interpretación.

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    Belén Ramet, cantante invitada del concierto de cierre

    Belén Ramet, cantante invitada del concierto de cierre

    El equipo de investigación:

    • Directora Mag. Flavia Carrascosa
    • Co director: Lic. Alberto Sebastián Trimeliti
    • Docentes: Lic. Nora Barrionuevo, Mag. Patricia Blanco, Prof. Julián García
    • Adscriptos graduados: Prof. Paula Cabrera, Técnico Agustín Villarroel, Prof. José Illanes (becario del programa de Estímulo a las Vocaciones Científicas)
    • Adscripto alumno: Ramiro Martín
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    Parte del equipo de investigación de la FFHA: Julián García, Paula Cabrera, Gian Piero Luque (profesor invitado de la UNA), Flavia Carrascosa, Alberto Trimeliti, Nora Barrionuevo y Patricia Blanco

    Parte del equipo de investigación de la FFHA: Julián García, Paula Cabrera, Gian Piero Luque (profesor invitado de la UNA), Flavia Carrascosa, Alberto Trimeliti, Nora Barrionuevo y Patricia Blanco

    Tomá nota:

    Compositoras de ayer, compositores de hoy

    • Día: Miércoles 18 de marzo

    • Hora: 10:00 h

    • Lugar: Aula Magna de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes

    • Entrada: Libre y gratuita
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