Al rescate de música argentina: cierra una interesante investigación de la FFHA

Docentes de la UNSJ presentarán los resultados del trabajo en una jornada que concluirá con un concierto de piano y canto.

Tras tres años de investigación, el Instituto de Estudios Musicales de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la UNSJ culmina un ambicioso proyecto que tiende puentes entre el pasado y el presente de la composición argentina. Será el 18 de marzo, con una jornada de comunicación y concierto, titulada: "Compositoras de ayer, compositores de hoy".

Bajo la dirección de la Mag. Flavia Carrascosa y la codirección del Lic. Alberto Sebastián Trimeliti, el equipo ha centrado sus esfuerzos en revalorizar la obra de figuras fundamentales como Elsa Calcagno y Lía Cimaglia Espinosa, junto a las creaciones del propio Trimeliti. El objetivo principal ha sido integrar estas piezas al repertorio pianístico de las nuevas generaciones, enriqueciendo tanto el ámbito académico como el artístico.

"Esta jornada se basa en la socialización de los resultados obtenidos y en cómo vinculamos la investigación con nuestro rol de artistas y docentes", explicó Carrascosa.

La iniciativa no solo se destacó por su rigor musicológico, sino por su capacidad de formar recursos humanos. El equipo, integrado por docentes como Nora Barrionuevo, Patricia Blanco y Julián García, junto a jóvenes investigadores graduados y alumnos, logró una notable proyección nacional e internacional en congresos y conciertos.

El cierre: Palabras y música El encuentro combinará la exposición académica con un broche de oro musical. El Lic. Trimeliti interpretará sus Variaciones antiguas (sobre un tema de Corelli), compuestas en el marco del proyecto. Asimismo, la reconocida artista Belén Ramet (canto) se unirá a Flavia Carrascosa (piano) para dar vida a una selección de canciones de Calcagno y Cimaglia Espinosa, demostrando que la investigación cobra su sentido último en la interpretación.